Рабинович: госбюджет Украины на следующий год - это бюджет силовиков

Фото: Вадим Рабинович (пресс-служба нардепа)

Рабинович отметил, что не голосовал за бюджет-2019

Государственный бюджет Украины на 2019 год - это бюджет силовиков, в котором для остальных украинцев ничего не предусмотрено. Об этом заявил народный депутат и лидер "Оппозиционной платформы - За життя" Вадим Рабинович, сообщает РБК-Украина со ссылкой на "112 Украина".

"Бюджет 2019 года - это бюджет силовиков. Это бюджет, по которому страну разделили на силовиков и простых людей. Несколько дней назад работникам прокуратуры подняли зарплаты на 25%. Замечательно, это все хорошие люди. Только я не понимаю, чем отличается журналист, медик или еще кто-то от силовика? Почему они должны быть нищими в стране, а силовики - богатеть? Почему так происходит? Почему мы на них выделяем все больше и больше, а на остальных - ничего?", - сказал он.

По словам политика, именно по этой причине он не голосовал за принятие бюджета в ноябре 2018 года. Рабинович также отметил, что единственное предложение для бюджета-2019, которое у него, как у народного депутата, есть - это вовсе его отменить.

"Поэтому я и не мог голосовать за этот бюджет. Я вносил свои предложения ко всем бюджетам, но к бюджету, который власть утвердила на 2019 год, - только одно предложение: отменить его", - рассказал Рабинович.

Он также отметил, что подобные бюджеты принимают "политические режимы, которые опасаются своего народа и рассчитывают в случае необходимости опираться исключительно на силовые структуры".