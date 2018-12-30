Рабінович: держбюджет України на наступний рік - це бюджет силовиків

Фото: Вадим Рабінович (прес-служба нардепа)

Рабінович зазначив, що не голосував за бюджет-2019

Державний бюджет України на 2019 рік - це бюджет силовиків, в якому для решти українців нічого не передбачено. Про це заявив народний депутат і лідер "Опозиційної платформи - За життя" Вадим Рабінович, повідомляє РБК-Україна з посиланням на "112 Україна".

"Бюджет 2019 року - це бюджет силовиків. Це бюджет, за яким країну розділили на силовиків і простих людей. Кілька днів тому працівникам прокуратури підняли зарплати на 25%. Чудово, це всі хороші люди. Тільки я не розумію, чим відрізняється журналіст, медик чи ще хтось від силовика? Чому вони повинні бути жебраками у країні, а силовики - багатіти? Чому так відбувається? Чому ми на них виділяємо все більше і більше, а на інших - нічого?", - сказав він.

За словами політика, саме з цієї причини він не голосував за прийняття бюджету в листопаді 2018 року. Рабінович також зазначив, що єдина пропозиція для бюджету-2019, яка у нього, як у народного депутата, є - це зовсім його відмінити.

"Тому я і не міг голосувати за цей бюджет. Я вносив свої пропозиції до всіх бюджетів, але до бюджету, що влада затвердила на 2019 рік, - тільки одна пропозиція: скасувати його", - розповів Рабінович.

Він також зазначив, що подібні бюджетів приймають "політичні режими, які бояться свого народу і розраховують у разі необхідності спиратися виключно на силові структури".