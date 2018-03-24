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Рабинович: Гонтарева ушла в отставку, забрав у страны 177 миллиардов

НовостиПолитика    24.03.2018 - 11:47
Фото: Вадим Рабинович (пресс-служба Вадима Рабиновича)
Фото: Вадим Рабинович (пресс-служба Вадима Рабиновича)

По мнению Рабиновича, Гонтареву нужно привлечь к ответственности

Экс-руководитель Национального банка Валерия Гонтарева "украла" у страны 177 миллиардов гривен и ушла в отставку, не будучи привлеченной к ответственности. Об этом народный депутат и лидер партии "За життя" Вадим Рабинович заявил в программе "Большой вечер" на телеканале NewsOne.

"Гонтареву, как и всех предыдущих в нашей стране, проводили почетно, красиво, показав полную импотентность Верховной Рады, полную подотчетность ее, полное пренебрежение интересами украинцев. Просто гениально все прошло: Гонтарева ушла с гордо поднятой головой, унеся наши примерно 177 миллиардов. Ее проводили как героя, который, как она сама сказала, выполнил свои задачи", – заявил он.

Нардеп также подчеркнул, что к "почетному" уходу Валерии Гонтаревой и назначению ей на смену Якова Смолия "приложили руку" депутаты "Оппозиционного блока". По словам политика, они несут ответственность и за другие "недопустимые" кадровые перестановки во власти.

"Люди, подумайте. Полиция и юстиция в руках "Народного фронта". Посты наблюдающих за ними (должности уполномоченного по правам человека и главы Счетной палаты, – ред.), передают "Народному фронту" – и за это голосует "Оппозиционный блок". Что это за "Оппозиционный блок"? Это нужно быть архипредателями. Как потом они будут на востоке Украины разговаривать с народом?", – отметил политик.

По его словам, кадровые голосования "Оппозиционного блока" вместе с провластным большинством показывают, что депутаты этой политической силы предали своих избирателей.

Политик пообещал, что всеми доступными способами будет добиваться того, "чтобы экс-руководитель Нацбанка оказалась за решеткой".

"Я человек не кровожадный, но в системе, которая вырисовывается после выборов, надеюсь, наша политическая сила будет достаточно весомой, чтобы Гонтарева ответила за все, что она сделала", – отметил Рабинович.

Он также пообещал добиваться отставки еще одного политика, который "убивает страну" – и. о. министра здравоохранения Ульяны Супрун. Акции протеста партии "За життя" по блокированию работы Минздрава, в ходе которых активисты будут требовать увольнения Супрун, запланированы на апрель.

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Теги публикации: Рабинович  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, Новости АТО, новости Украины, пенсионная реформа, Тарута
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