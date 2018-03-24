Рабінович: Гонтарева пішла у відставку, забравши у країни 177 мільярдів

На думку Рабіновича, Гонтареву потрібно притягнути до відповідальності

Екс-керівник Національного банку Валерія Гонтарєва "вкрала" у країни 177 мільярдів гривень і пішла у відставку, не будучи притягнутою до відповідальності. Про це народний депутат і лідер партії "За життя" Вадим Рабінович заявив у програмі "Великий вечір" на телеканалі NewsOne.

"Гонтареву, як і всі попередні у нашій країні, проводили почесно, красиво, показавши повну імпотентність Верховної Ради, повну підзвітність її, повне нехтування інтересами українців. Просто геніально все пройшло: Гонтарева пішла з гордо піднятою головою, забравши наші приблизно 177 мільярдів. Її проводили як героя, який, як вона сама сказала, виконав свої завдання", – заявив він.

Нардеп також підкреслив, що до "почесного" звільнення Валерії Гонтаревої і призначення їй на зміну Якова Смолія "приклали руку" депутати "Опозиційного блоку". За словами політика, вони несуть відповідальність і за інші "неприпустимі" кадрові перестановки у владі.

"Люди, подумайте. Поліція та юстиція в руках "Народного фронту". Пости спостерігають за ними (посади уповноваженого з прав людини та голови Рахункової палати, – ред.), передають "Народному фронту" – і за це голосує "Опозиційний блок". Що це за "Опозиційний блок"? Це потрібно бути архізрадниками. Як потім вони будуть на сході України розмовляти з народом?", – зазначив політик.

За його словами, кадрові голосування "Опозиційного блоку" разом з провладною більшістю показують, що депутати цієї політичної сили зрадили своїх виборців.

Політик пообіцяв, що всіма доступними способами буде домагатися того, "щоб екс-керівник Нацбанку опинилася за гратами".

"Я не кровожерливий, але в системі, яка вимальовується після виборів, сподіваюся, наша політична сила буде досить вагомою, щоб Гонтарева відповіла за все, що вона зробила", – зазначив Рабінович.

Він також пообіцяв домагатися відставки ще одного політика, який "вбиває країну" – в.о. міністра охорони здоров'я Уляни Супрун. Акції протесту партії "За життя" за блокування роботи МОЗ, в ході яких активісти будуть вимагати звільнення Супрун, заплановані на квітень.