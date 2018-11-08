Рабинович: европейские журналисты и сенаторы не позволят закрыть каналы "112 Украина" и NewsOne

Фото: Вадим Рабинович (пресс-служба Вадима Рабиновича)

По словам Рабиновича, в руководство телеканалов войдут журналисты из ЕС

Европейские журналисты войдут в руководство телеканалов "112 Украина" и NewsOne с целью помешать их закрытию. Об этом заявил народный депутат и лидер политической партии "За життя" Вадим Рабинович в прямом эфире "112 Украина".

"Ситуацию с закрытием каналов "112 Украина" и NewsOne мы обсудили во французском Сенате. Нам пообещали, что их делегаты приедут в Украину с целью на месте разобраться в ситуации. И не исключили санкции против власти в случае закрытия каналов или физического насилия над журналистами", – заявил парламентарий.

По его словам, посольство Украины во Франции пыталось саботировать сенатские слушания.

"Начну с тех, кто не был доволен слушаниями в Сенате Франции. Крайне возмущено было посольство Украины, написав безграмотную жалобу в Сенат, в очередной раз выставив себя, мягко говоря, непрофессионалами. Я думаю, что все вы видели или слышали, какую реакцию попытка закрыть два телеканала в Украине вызывает на Западе", – отметил народный депутат.

Политик рассказал, что руководитель профсоюза журналистов Европы выступил против закрытия двух телеканалов.

"На слушаниях был глава профсоюза европейских журналистов, он же глава профсоюза Франции. Он сказал, что мониторит ситуацию, знает, например, про нападения на журналистов. И после того, как сенаторы и профсоюзы журналистов нас услышали, то они очень жестко отреагировали. Госпожа сенатор, которая вела слушания, заявила, что "готова умереть за свободу слова!" – процитировал Рабинович.

Лидер партии "За життя" рассказал и о том, что в скором времени планируется визит французских сенаторов и лидеров профсоюзов журналистов в Украину.

"Сенат отправит к нам делегацию. Более того, у меня для власти плохая новость: руководители журналистских организаций из Италии, Германии, Франции собираются войти в наблюдательные советы каналов "112 Украина" и NewsOne, чтобы самим участвовать в работе. И, если каналы закроют, то они помогут нам протестами. Я считаю, что борьба со СМИ, которая началась еще в советское время, когда хотели показывать только одно "Лебединое озеро", сейчас продолжается. Сегодня украинцы должны бороться за свободу слова, за права каналов "112 Украина" и NewsOne, как передовых информационных вещателей страны, которые показывают то, что на самом деле у нас происходит", – резюмировал Рабинович.