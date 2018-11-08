Рабінович: європейські журналісти і сенатори не дозволять закрити канали "112 Україна" і NewsOne

Фото: Вадим Рабінович (прес-служба Вадима Рабіновича)

За словами Рабіновича, керівництво телеканалів увійдуть журналісти з ЄС

Європейські журналісти увійдуть в керівництво телеканалів "112 Україна" і NewsOne з метою перешкодити їх закриття. Про це заявив народний депутат і лідер політичної партії "За життя" Вадим Рабінович в прямому ефірі "112 Україна".

"Ситуацію з закриттям каналів "112 Україна" і NewsOne ми обговорили у французькому Сенаті. Нам пообіцяли, що їх делегати приїдуть в Україну з метою на місці розібратися в ситуації. І не виключили санкції проти влади у разі закриття каналів або фізичного насильства над журналістами", – заявив парламентарій.

За його словами, посольство України у Франції намагався саботувати сенатські слухання.

"Почну з тих, хто не був задоволений слуханнями в Сенаті Франції. Вкрай обурений було посольство України, написавши безграмотну скаргу в Сенат, в черговий раз виставивши себе, м'яко кажучи, непрофесіоналами. Я думаю, що всі ви бачили або чули, яку реакцію спроба закрити два телеканали в Україні викликає на Заході", – зазначив народний депутат.

Політик розповів, що керівник профспілки журналістів Європи виступив проти закриття двох телеканалів.

"На слуханнях голова профспілки європейських журналістів, він же голова профспілки Франції. Він сказав, що моніторить ситуацію, знає, наприклад, про напади на журналістів. І після того, як сенатори і профспілки журналістів нас почули, то вони дуже жорстко відреагували. Пані сенатор, яка вела слухання, заявила, що "готова померти за свободу слова!", – процитував Рабінович.

Лідер партії "За життя" розповів і про те, що незабаром планується візит французьких сенаторів і лідерів профспілок журналістів в Україну.

"Сенат відправить до нас делегацію. Більше того, у мене для влади погана новина: керівники журналістських організацій з Італії, Німеччини, Франції збираються увійти в наглядові ради каналів "112 Україна" і NewsOne, щоб самим брати участь у роботі. І, якщо канали закриють, то вони допоможуть нам протестами. Я вважаю, що боротьба зі ЗМІ, яка почалася ще в радянський час, коли хотіли показувати тільки одне "Лебедине озеро", зараз триває. Сьогодні українці повинні боротися за свободу слова, за права каналів "112 Україна" і NewsOne, як передових інформаційних мовників країни, які показують те, що насправді у нас відбувається", – резюмував Рабінович.