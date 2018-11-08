ru
ua
News
News
Новини України
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Вибори 2019
Вибори Президента 2019
Новини компаній
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Афіша
Зірки
Стиль і мода
Краса і здоров'я
Подорожі
Їжа
Дозвілля
Кіно
Серіали
ТВ-шоу
Гороскоп
Приколи
IT та Технології
Styler
Styler
Styler
Персона
Життя
Події
Війна
Потрібна допомога
Наука і техніка
Авто
Курйози
Тварини
Спорт
Наші автори

Рабінович: європейські журналісти і сенатори не дозволять закрити канали "112 Україна" і NewsOne

Новини » Політика    08.11.2018 - 11:43
Фото: Вадим Рабінович (прес-служба Вадима Рабіновича)
Фото: Вадим Рабінович (прес-служба Вадима Рабіновича)

За словами Рабіновича, керівництво телеканалів увійдуть журналісти з ЄС

Європейські журналісти увійдуть в керівництво телеканалів "112 Україна" і NewsOne з метою перешкодити їх закриття. Про це заявив народний депутат і лідер політичної партії "За життя" Вадим Рабінович в прямому ефірі "112 Україна".

"Ситуацію з закриттям каналів "112 Україна" і NewsOne ми обговорили у французькому Сенаті. Нам пообіцяли, що їх делегати приїдуть в Україну з метою на місці розібратися в ситуації. І не виключили санкції проти влади у разі закриття каналів або фізичного насильства над журналістами", – заявив парламентарій.

За його словами, посольство України у Франції намагався саботувати сенатські слухання.

"Почну з тих, хто не був задоволений слуханнями в Сенаті Франції. Вкрай обурений було посольство України, написавши безграмотну скаргу в Сенат, в черговий раз виставивши себе, м'яко кажучи, непрофесіоналами. Я думаю, що всі ви бачили або чули, яку реакцію спроба закрити два телеканали в Україні викликає на Заході", – зазначив народний депутат.

Політик розповів, що керівник профспілки журналістів Європи виступив проти закриття двох телеканалів.

"На слуханнях голова профспілки європейських журналістів, він же голова профспілки Франції. Він сказав, що моніторить ситуацію, знає, наприклад, про напади на журналістів. І після того, як сенатори і профспілки журналістів нас почули, то вони дуже жорстко відреагували. Пані сенатор, яка вела слухання, заявила, що "готова померти за свободу слова!", – процитував Рабінович.

Лідер партії "За життя" розповів і про те, що незабаром планується візит французьких сенаторів і лідерів профспілок журналістів в Україну.

"Сенат відправить до нас делегацію. Більше того, у мене для влади погана новина: керівники журналістських організацій з Італії, Німеччини, Франції збираються увійти в наглядові ради каналів "112 Україна" і NewsOne, щоб самим брати участь у роботі. І, якщо канали закриють, то вони допоможуть нам протестами. Я вважаю, що боротьба зі ЗМІ, яка почалася ще в радянський час, коли хотіли показувати тільки одне "Лебедине озеро", зараз триває. Сьогодні українці повинні боротися за свободу слова, за права каналів "112 Україна" і NewsOne, як передових інформаційних мовників країни, які показують те, що насправді у нас відбувається", – резюмував Рабінович.

Рабінович: у найближчі дні в Україні з'явиться нова політсила, яка "кине виклик беззаконню"
Новини України Рабінович
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся