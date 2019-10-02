Рабинович: не будет мира - не будет Украины, и новая власть это знает

Фото: Вадим Рабинович (zagittya.com.ua)

Рабинович отметил, что новая власть меняет свою позицию по ключевым вопросам

Новая власть меняет свою позицию по ключевым вопросам каждые два часа, и что ею руководит, ее представители, похоже, сами не знают. Такое мнение высказал народный депутат, сопредседатель фракции "Оппозиционная платформа – За життя" Вадим Рабинович в кулуарах Верховной рады, передает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу политсилы.

"Вечером вроде уже был мир – "формулу Штайнмайера" подписали. Потом состоялся брифинг президента, по результатам которого можно было сделать вывод, что его вроде уже и нет. А сегодня вообще не поймешь – есть этот мир или нет. То есть, мы с вами зависим от группы людей, которые не понятно в зависимости от чего меняют свое мнение каждые два часа – тут есть, тут нет", – заявил политик.

При этом он подчеркнул: "Мир – это не игрушка, мир – это самоцель! Не будет мира – не будет вообще ничего, и они это знают".

Рабинович признался, что он, как и большинство украинцев, не понимает, что на самом деле происходит и чем в своих решениях руководствуются представители власти.

"Я, как и вы, не знаю, что даже сказать по этому поводу – вчера мир был, сегодня его уже нет. Хорошая "формула Штайнмайера" или плохая – это второй вопрос. Скажите, что вы собираетесь делать?..", – сказал народный депутат.