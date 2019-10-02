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Рабінович: не буде миру - не буде України, і нова влада це знає

Новини » Політика    02.10.2019 - 13:45
Рабінович: не буде миру - не буде України, і нова влада це знає
Фото: Вадим Рабінович (zagittya.com.ua)

Рабінович зазначив, що нова влада змінює свою позицію з ключових питань

Нова влада змінює свою позицію з ключових питань кожні дві години, і що нею керує, її представники, схоже, самі не знають. Таку думку висловив народний депутат, співголова фракції "Опозиційна платформа – За життя" Вадим Рабінович в кулуарах Верховної ради, передає РБК-Україна з посиланням на прес-службу політсили.

"Ввечері начебто вже був мир – "формулу Штайнмайера" підписали. Потім відбувся брифінг президента, за результатами якого можна було зробити висновок, що його ніби вже й немає. А сьогодні взагалі не зрозумієш – чи є цей мир чи ні. Тобто, ми з вами залежні від групи людей, які не зрозуміло в залежності від чого змінюють свою думку кожні дві години – тут є, тут немає", – заявив політик.

При цьому він підкреслив: "Мир – це не іграшка, мир – це самоціль! Не буде миру – не буде взагалі нічого, і вони це знають".

Рабінович зізнався, що він, як і більшість українців, не розуміє, що насправді відбувається і чим у своїх рішеннях керуються представники влади.

"Я, як і ви, не знаю, що навіть сказати з цього приводу – вчора мир був, сьогодні його вже немає. Хороша "формула Штайнмаєра" або погана – це друге питання. Скажіть, що ви збираєтеся робити?..", – сказав народний депутат.

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Новини України РабіновичОпозиційна платформа За життя
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