Рабинович: мы будем добиваться отставки Супрун и всей ее команды

Рабинович уверен, что Линчевский должен понести наказание за свое высказывание

Заместитель министра здравоохранения Александр Линчевский обязан понести наказание за свое высказывание в адрес онкобольных, а за подобное поведение Линчевского несут ответственность и. о. главы Минздрава Ульяна Супрун и глава Кабинета министров Владимир Гройсман, который, вероятно, имеет "долю со схем" с закупкой лекарств. Такое мнение высказал народный депутат, лидер партии "За життя" Вадим Рабинович в эфире телеканала NewsOne.

Парламентарий добавил при этом, что поддержка Линчевского членами Кабмина в очередной раз показывает реальное отношение власти и правительства к украинскому народу.

"Только наперсточники могут делать подобные непоследовательные заявления сначала о наказании, потом о выговоре, потом о похвале подобному заместителю министра! А Супрун назвала его чуть ли не лучшим менеджером за то, что он сказал, что все онкобольные умрут без вариантов! Это план нынешнего состава правительства – нас убить, зачистить территорию от людей, а потом уже совсем с потрохами отдать нашу землю в управление транснациональным корпорациям. У нас же план другой – вышвырнуть их из высоких кабинетов. Мы будем добиваться отставки Супрун и ее хамоватого зама, всей ее команды. И я считаю, что это – правильный план, "За життя" его обязательно реализует!", – констатировал политик.

По его мнению, после подобных заявлений Линчевский должен добровольно уйти в отставку.

"В Библии сказано, что врач не лечит, он дает лекарство, а исцеление приходит от Бога. Если человек, а тем более врач, обрекает другого человека на смерть, как это сделал заместитель главы Минздрава Александр Линчевский по отношению к украинским онкобольным, то он палач и садист. После такого ему нужно взять себя в руки и уйти в отставку, не вызывая ненависть и негодование миллионов украинцев. А покрывать подобных Линчевскому могут только палачи народа, у которых один план – истребить население страны. Но мы их выгоним раньше, чем это удастся сделать, мы отстоим "життя"!" – убежден народный депутат.

Он уверен, что есть два варианта, почему глава правительства поддерживает Супрун.

"Есть два варианта того, почему премьер-министр Владимир Гройсман поддерживает и. о. министра здравоохранения Ульяну Супрун и ее команду. Либо он с ней в доле и получает прибыли от ее схем с закупкой лекарств и экспериментами над украинцами, которые, кстати, вскрыл глава Счетной палаты Пацкан. Либо его заставляют поддерживать Супрун наши заокеанские партнеры, лоббисты крупнейших фармацевтических компаний, которые рекомендовали ее поставить министром в Украине", – рассказал Рабинович.

Он считает, что премьер несет ответственность не только за заявление Линчевского, а и за медреформу Супрун в целом.

"Уже только своей политикой по Минздраву власть нарушает все мыслимые и немыслимые законы. Они – преступники и моральные уроды, которые сидят на нашей шее и издеваются над нами!", – заявил политик.

Рабинович уверен, что своей "сдержанной реакцией" премьер-министр доказал, что "нынешний Кабмин – это антиукраинское, антинародное правительство, где сидят враги нашей страны".