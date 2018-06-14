Рабінович: ми будемо домагатися відставки Супрун і всієї її команди

Рабінович впевнений, що Лінчевський повинен понести покарання за свій вислів

Заступник міністра охорони здоров'я Олександр Лінчевський зобов'язаний понести покарання за свій вислів в адресу онкохворих, а за подібну поведінку Лінчевського несуть відповідальність в.о. голови МОЗ Уляна Супрун і глава Кабінету міністрів Володимир Гройсман, який, ймовірно, має "частку зі схем" з закупівлею ліків. Таку думку висловив народний депутат, лідер партії "За життя" Вадим Рабінович в ефірі телеканалу NewsOne.

Парламентарій додав при цьому, що підтримка Лінчевського членами Кабміну в черговий раз показує реальне ставлення влади й уряду до українського народу.

"Тільки наперсточники можуть робити подібні непослідовні заяви спочатку про покарання, потім про догану, потім про похвалу подібного заступнику міністра! А Супрун назвала його мало не кращим менеджером за те, що він сказав, що всі онкохворі помруть без варіантів! Це план нинішнього складу уряду – нас вбити, зачистити територію від людей, а потім вже зовсім з потрохами віддати нашу землю в управління транснаціональним корпораціям. У нас же план іншого – викинути їх з високих кабінетів. Ми будемо домагатися відставки Супрун та її хамовитого заступника, всієї її команди. І я вважаю, що це – правильний план, "За життя" його обов'язково реалізує!", – констатував політик.

На його думку, після подібних заяв Лінчевський повинен добровільно піти у відставку.

"У Біблії сказано, що лікар не лікує, він дає ліки, а зцілення приходить від Бога. Якщо людина, а тим більше лікар, прирікає іншої людини на смерть, як це зробив заступник глави МОЗ Олександр Лінчевський по відношенню до українських онкохворих, то він кат і садист. Після такого йому потрібно взяти себе в руки і піти у відставку, не викликаючи ненависть і обурення мільйонів українців. А покривати подібних Лінчевському можуть тільки кати народу, у яких один план – винищити населення країни. Але ми їх виженемо раніше, ніж це вдасться зробити, ми відстоїмо "життя"!, – переконаний народний депутат.

Він упевнений, що є два варіанти, чому глава уряду підтримує Супрун.

"Є два варіанти того, чому прем'єр-міністр Володимир Гройсман підтримує в.о. міністра охорони здоров'я Уляну Супрун та її команду. Або він з нею у частці і отримує прибутку від її схем з закупівлею ліків і експериментами над українцями, які, до речі, розкрив голова Рахункової палати Пацкан. Або його примушують підтримувати Супрун наші заокеанські партнери, лобісти найбільших фармацевтичних компаній, які рекомендували її поставити міністром в Україні", – розповів Рабінович.

Він вважає, що прем'єр несе відповідальність не тільки за заяву Лінчевського, а й за медреформу Супрун в цілому.

"Вже тільки своєю політикою по МОЗ влада порушує всі мислимі і немислимі закони. Вони – злочинці і моральні виродки, які сидять на нашій шиї і знущаються над нами!", – заявив політик.

Рабінович впевнений, що своєю "стриманою реакцією" прем'єр-міністр довів, що "нинішній Кабмін – це антиукраїнський, антинародний уряд, де сидять вороги нашої країни".