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Рабинович: в ближайшие дни в Украине появится новая политсила, которая "бросит вызов беззаконию"

Новости » Политика    07.11.2018 - 16:10
Фото: Вадим Рабинович (пресс-служба Вадима Рабиновича)
Фото: Вадим Рабинович (пресс-служба Вадима Рабиновича)

В самом ближайшем времени в Украине появится новая политическая сила

В самом ближайшем времени в Украине появится новая политическая сила, которая сможет преодолеть устроенную властью "вакханалию беззакония" в стране. Об этом заявил народный депутат Украины, лидер партии "За життя" Вадим Рабинович в эфире телеканала "112 Украина".

По словам Рабиновича, новости о создании в Украине новой политической силы, которая объединит оппозиционных политиков, появятся уже в течение ближайших дней.

"Я жду, что в ближайшие дни будут очень хорошие новости. Я пока хоть и связан обещанием молчать, но могу сообщить, что уже в ближайшие дни в Украине все-таки появится политическая сила, которая закончит эту вакханалию тупости и беззакония", – заявил политик.

Лидер партии "За життя" также прокомментировал вчерашнее заявление генерального прокурора Юрия Луценко об отставке с поста главы ГПУ.

"Никакой отставки генпрокурора в скором времени не будет и все останется на своих местах. Я вообще не советую генеральному прокурору на этой неделе уходить по одной простой причине: одна из вице-спикеров парламента, представительница "Самопомочи" Оксана Сыроид, задекларировала автомобиль, который она приобрела за 10 гривен. То у них пропадает глава фракции из-за коррупции. То мэр заваливает мусором всю страну. Теперь Сыроид задекларировала авто за десять гривен. Вот что сейчас происходит в парламенте", – отметил народный депутат.

По его словам, в нынешнем парламенте никто о стране не думает, и от нынешнего созыва Рады не стоит ждать принятия полезных и нужных инициатив.

"Депутаты стоят под балконами и смотрят на "евробляхи". В это время ни одного вопроса по тарифам, о чем так плакали и говорили, сегодня не рассматривают. Я думаю, нам нечего больше ждать от них, от этой Верховной рады. Мы ничего не можем ждать от политиков, которые сейчас руководят государством. Мы ничего не можем ждать от экономического блока, потому что нам премьер-министр говорит: "Потерпите еще пять лет". Мы бы потерпели, Владимир Борисович, но не выживем – один вы останетесь", – подытожил Рабинович.

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