Рабінович: у найближчі дні в Україні з'явиться нова політсила, яка "кине виклик беззаконню"

Фото: Вадим Рабінович (прес-служба Вадима Рабіновича)

В найближчому часі в Україні з'явиться нова політична сила

В найближчому часі в Україні з'явиться нова політична сила, яка зможе подолати влаштовану владою "вакханалію беззаконня" в країні. Про це заявив народний депутат України, лідер партії "За життя" Вадим Рабінович в ефірі телеканалу "112 Україна".

За словами Рабіновича, новини про створення в Україні нової політичної сили, яка об'єднає опозиційних політиків, з'являться вже протягом найближчих днів.

"Я чекаю, що в найближчі дні будуть дуже хороші новини. Я поки хоч і пов'язаний обіцянкою мовчати, але можу повідомити, що вже в найближчі дні в Україні все-таки з'явиться політична сила, яка закінчить цю вакханалію тупості і беззаконня", – заявив політик.

Лідер партії "За життя" також прокоментував вчорашню заяву генерального прокурора Юрія Луценка про відставку з посади глави ГПУ.

"Ніякої відставки генпрокурора незабаром не буде і все залишиться на своїх місцях. Я взагалі не раджу генеральному прокурору на цьому тижні йти з одної простої причини: одна з віце-спікерів парламенту, представниця "Самопомочі" Оксана Сироїд, задекларувала автомобіль, який вона придбала за 10 гривень. То у них пропадає голова фракції через корупцію. Мер завалює сміттям всю країну. Тепер Сироїд задекларувала авто за десять гривень. Ось що зараз відбувається в парламенті", – зазначив народний депутат.

За його словами, в нинішньому парламенті ніхто не думає про країну, і від нинішнього скликання Ради не варто чекати прийняття корисних і потрібних ініціатив.

"Депутати стоять під балконами і дивляться на "євробляхи". У цей час жодного питання з тарифами, про що так плакали і говорили, сьогодні не розглядають. Я думаю, нам нічого більше чекати від них, від цієї Верховної ради. Ми нічого не можемо чекати від політиків, які зараз керують державою. Ми нічого не можемо чекати від економічного блоку, тому що нас прем'єр-міністр говорить: "Потерпіть ще п'ять років". Ми б потерпіли, Володимир Борисович, але не виживемо – один ви залишитеся", – підсумував Рабінович.