Рабен отмечает свое 90-летие

В 2021 году Группа Рабен празднует свой 90-летний юбилей. 90 лет опыта, инноваций и устойчивого развития. Компания постоянно развивается, всегда смело смотрит в будущее и ищет новые вызовы. Группа Рабен хочет быть движущей силой, которая не только будет изменять мир, но и сделает его экологичнее и безопаснее. Приглашаем Вас вместе отпраздновать наш юбилей и отправиться в необычное виртуальное путешествие «Eco₂Way». В сентябре мы также запустим онлайн-платформу для голосования за проекты, которые помогут улучшить экологию отдельных мест – победитель получит финансовую поддержку от нашей компании.

«Мы многого достигли за эти 90 лет благодаря партнерству и прозрачному сотрудничеству с нашими клиентами. Это заставляет нас гордиться сделанным и в то же время быть готовыми к новым вызовам, в том числе таким, как изменение климата. Мы хотим, чтобы следующие поколения имели доступ к тем ресурсам, которые мы используем сейчас. Именно поэтому, по случаю нашей годовщины, мы приглашаем Вас в необычное виртуальное путешествие по Европе «Eco₂Way», где наши сотрудники покажут Вам места, страдающие от последствий изменения климата. Мы надеемся, что наши клиенты помогут нам выбрать место для совместной поддержки после завершения тура. Чтобы все мы могли наслаждаться чистой и безопасной окружающей средой в течение следующих 90 лет ... » – комментирует Эвальд Рабен, Генеральный директор Группы Рабен.

Корпоративная социальная ответственность (КСО) является неотъемлемой частью ДНК семейной компании Рабен. Компания комплексно подходит к концепции КСО, интегрируя социально ответственную деятельность в бизнес-стратегию организации. И экология имеет большое значение для Рабен. Ежегодно мы инвестируем в более эффективные и более экологичные решения по транспортировке и хранению, а также сажаем тысячи деревьев, которые нейтрализуют тонны CO2.

Именно поэтому компания решила отпраздновать свой 90-летний юбилей достаточно необычным способом, пригласив клиентов и интернет-пользователей на виртуальную экскурсию по Европе в наш совместный тур «Eco₂Way». Наше необычное путешествие начинается 1 апреля и продлится до конца августа 2021 года. Сотрудники компании и эко-энтузиасты будут выполнять роль гидов, которые расскажут историю двадцати мест, находящихся под угрозой из-за изменения климата. Следить за этими местами можно будет на сайте www.raben90years.com и в социальных сетях компании. Кроме того, Группа Рабен хочет сделать подарок всем нам и будущим поколениям, предоставив грант на осуществление проекта по улучшению экологии того места, которое будет определено совместными усилиями клиентов Группы Рабен. Голосование за проекты будет продолжаться до конца ноября, а результаты и победивший проект будут объявлены в декабре.

«Мы хотим задать тенденции на рынке в области устойчивого развития не только за счет экологичных грузовиков, складов или высадки деревьев, а и за счет правильной организации всех процессов. Мы стараемся сделать их как можно более экологичными. Это наша ответственность. И поскольку наши отношения с клиентами основаны на партнерстве, я уверен, что они также присоединятся к нам в этом ответственном способе ведения бизнеса», – объясняет Эвальд Рабен.

В настоящее время Группа Рабен имеет более 150 филиалов в 13 европейских странах, предлагает около 1 200 000 м2 складских площадей, насчитывает 10 000 сотрудников и ежедневно отправляет более 8500 грузовиков по дорогам Европы. А начиналось все с небольшого голландского семейного предприятия! Однако сегодня, как и раньше, для компании по-прежнему важны характерные для семейных организаций ценности, которые положительно влияют на вовлеченность сотрудников и отношения с клиентами.

Группа Рабен – логистический оператор, который предлагает комплексные TFL услуги: контрактную логистику, транспортную сеть (внутреннюю, международную и на восток), фреш логистику, FTL и интермодальный транспорт, морские и авиаперевозки. Почти 90-летний опыт и признание, полученные на рынке за это время, позволяют строить и поддерживать долгосрочные отношения с клиентами. Компания предлагает логистику «с человеческим лицом» для малых, средних и крупных предприятий. Партнерство и доверие являются частью этого стиля сотрудничества.

Группа имеет более 150 собственных филиалов в 13 европейских странах (Польша, Германия, Нидерланды, Чехия, Словакия, Украина, Литва, Латвия, Эстония, Венгрия, Румыния, Болгария и Италия). Складские мощности составляют около 1 200 000 м2, автопарк насчитывает 8500 транспортных средств. Рабен – это People with Drive. Это команда, которая любит вызовы и имеет общую цель. Мы отличаемся предприимчивостью, энергией и постоянным стремлением к большему. Группа является социально ответственной и сосредоточивает свое внимание на образовании, безопасности и экологии.

Дополнительная информация на сайте: www.raben-group.com.