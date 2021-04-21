Рабен відзначає своє 90-річчя

У 2021 році Група Рабен святкує свій 90-річний ювілей. 90 років досвіду, інновацій та сталого розвитку. Компанія постійно розвивається, завжди сміливо дивиться в майбутнє та шукає нові виклики. Група Рабен хоче бути рушійною силою, яка не лише змінюватиме світ, але й зробить його екологічним та безпечним. Запрошуємо Вас відсвяткувати разом наш ювілей та відправитися в незвичайну віртуальну подорож «Eco₂Way». У вересні ми також запускаємо онлайн-платформу для голосування за проекти, які допоможуть покращити екологію окремих місць – переможець отримає фінансову підтримку від компанії.

«Ми багато чого досягли за ці 90 років завдяки партнерству та прозорому співробітництву з нашими клієнтами. Це змушує нас пишатися зробленим і в той же час бути готовими до нових викликів, зокрема, таких, як зміна клімату. Ми хочемо, щоб наступні покоління мали доступ до тих ресурсів, які ми використовуємо зараз. Саме тому, з нагоди нашої річниці, ми запрошуємо Вас у незвичайну віртуальну подорож Європою «Eco₂Way», де наші співробітники покажуть Вам місця, які страждають від наслідків зміни клімату. Ми сподіваємося, що наші клієнти допоможуть нам вибрати місце для спільної підтримки після завершення туру. Щоб ми всі могли насолоджуватися чистим довкіллям протягом наступних 90 років ...» – коментує Евальд Рабен, Генеральний директор Групи Рабен.

Корпоративна соціальна відповідальність (КСВ) є невід'ємною частиною ДНК сімейної компанії Рабен. Компанія комплексно підходить до концепції КСВ, інтегруючи соціально відповідальну діяльність у бізнес-стратегію організації. І екологія має дуже важливе значення для Рабен. Щорічно ми інвестуємо в більш ефективні та більш екологічні рішення з транспортування та зберігання, а також садимо тисячі дерев, які нейтралізують тонни CO 2 .

Саме тому компанія вирішила відсвяткувати свій 90-річний ювілей досить незвичним способом, запросивши клієнтів та інтернет-користувачів на віртуальну екскурсію по Європі в наш спільний тур «Eco₂Way». Наша незвична подорож починається 1 квітня та триватиме до кінця серпня 2021 року. Співробітники компанії та еко-ентузіасти виконуватимуть роль гідів, які презентують історію двадцяти місць, які знаходяться у небезпеці через зміни клімату. Стежити за цими місцями можна буде на сайті www.raben90years.com та в соціальних мережах компанії. Крім того, Група Рабен хоче зробити подарунок усім нам та майбутнім поколінням і надати грант на здійснення проекту щодо покращення екології того місця, яке буде обране спільними зусиллями клієнтів Групи Рабен. Голосування за проекти триватиме до кінця листопада, а результати та переможця оголосять у грудні.

«Ми хочемо задати тенденції на ринку в сфері сталого розвитку не лише за рахунок екологічних вантажівок, складів або висадки дерев, а й за рахунок правильної організації усіх процесів. Ми намагаємося зробити їх якомога більш екологічними. Це наша відповідальність. І оскільки наші відносини з клієнтами засновані на партнерстві, я впевнений, що вони теж приєднаються до нас у цьому сталому способі ведення бізнесу», – пояснює Евальд Рабен.

В даний час Група Рабен має більше 150 філій у 13 європейських країнах, пропонує близько 1 200 000 м2 складських площ, налічує 10 000 співробітників та щодня відправляє понад 8 500 вантажівок дорогами Європи. А починалося все з невеликого голландського сімейного підприємства! Водночас сьогодні, як і раніше, для компанії важливими залишаються характерні для сімейних організацій цінності, що позитивно впливають на залученість співробітників та відносини з клієнтами.

Група Рабен – логістичний оператор, який пропонує комплексні TFL послуги: контрактну логістику, транспортну мережу (внутрішню, міжнародну та східну), фреш логістику, FTL та інтермодальний транспорт, морські та авіаперевезення. Майже 90-річний досвід та визнання, отримані на ринку за цей час, дозволяють будувати та підтримувати довгострокові відносини з клієнтами. Компанія пропонує логістику «з людським обличчям» для малих, середніх та великих підприємств. Партнерство та довіра є частиною цього стилю співробітництва.

Група має понад 150 власних філій у 13 європейських країнах (Польща, Німеччина, Нідерланди, Чехія, Словаччина, Україна, Литва, Латвія, Естонія, Угорщина, Румунія, Болгарія та Італія). Складські потужності сягають близько 1 200 000 м2, автопарк налічує 8500 транспортних засобів. Рабен – це People with Drive. Це команда, яка любить виклики і має спільну мету. Кожен з більш ніж 10 000 співробітників має також свій індивідуальний драйв, який рухає команду вперед. Ми відрізняємося підприємливістю, енергією та постійним прагненням більшого. Група є соціально відповідальною і зосереджує свою увагу на освіті, безпеці та екології.

Додаткова інформація на сайті: www.raben-group.com.