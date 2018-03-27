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RAB-тарифы позволят государству больше заработать, - Нефьодов

НовостиЭкономика    27.03.2018 - 11:12
Фото: Максим Нефьодов (kmu.gov.ua)
Фото: Максим Нефьодов (kmu.gov.ua)

В МЭРТ прокомментировали ситуацию относительно переоценки стоимости активов облэнерго

При формировании новой стартовой цены для госпакетов акций "Одессаоблэнерго" и "Сумыоблэнерго" необходимо учитывать переоценку активов для внедрения RAB-тарифов. Об этом заявил первый заместитель министра экономического развития Максим Нефьодов в интервью изданию "Дело".

"Очень хотелось бы, чтобы RAB-тариф официально начал действовать. Тогда оценка этих активов будет совсем другой. Если я не ошибаюсь, активы "Одессаоблэнерго" были оценены для целей RAB-тарифов в 15,4-15,5 млрд грн. Если посмотреть их последнюю финансовую отчетность, она меньше 8 млрд грн. Т.е. переоценка почти вдвое", - подчеркнул Нефьодов.

"Конечно, мы бы советовали приватизировать после внедрения RAB-тарифов. Если вы инвестор, хотите купить актив. Банально снимается риск. Если мы ожидаем решения (по RAB-тарифам, - ред.) в течение двух-пяти месяцев, наверное, можно подождать и выставить объект на продажу в конце года. Государство точно заработает больше", - уверен он.

Как известно, стимулирующее регулирование (RАB-регулирование) – это механизм тарифообразования на основе долгосрочного регулирования тарифов (3,5 или 8 лет). Этот метод направлен на привлечение инвестиций для строительства и модернизацию инфраструктуры сетей передачи энергоносителей (электроэнергии, тепловой энергии и т.п.) и стимулирование эффективности затрат распределительных компаний (поставщиков).

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Теги публикации: тарифы, приватизация, облэнерго, МЭРТ  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, Новости АТО, новости Украины, пенсионная реформа
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