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RAB-тарифи дозволять державі більше заробити, - Нефьодов

НовиниЕкономіка    27.03.2018 - 11:12
Фото: Максим Нефьодов (kmu.gov.ua)
Фото: Максим Нефьодов (kmu.gov.ua)

У МЕРТ прокоментували ситуацію щодо переоцінки вартості активів обленерго

При формуванні нової стартової ціни для держпакетів акцій "Одесаобленерго" і "Сумиобленерго" необхідно враховувати переоцінку активів для впровадження RAB-тарифів. Про це заявив перший заступник міністра економічного розвитку Максим Нефьодов в інтерв'ю виданню "Дело".

"Дуже хотілося б, щоб RAB-тариф офіційно почав діяти. Тоді оцінка цих активів буде зовсім іншою. Якщо я не помиляюся, активи "Одесаобленерго" були оцінені для цілей RAB-тарифів у 15,4-15,5 млрд грн. Якщо на останню фінансову звітність, вона менше 8 млрд грн. Тобто переоцінка майже вдвічі", - підкреслив Нефьодов.

"Звичайно, ми б радили приватизувати після впровадження RAB-тарифів. Якщо ви інвестор, хочете купити актив. Банально знімається ризик. Якщо ми очікуємо рішення (щодо RAB-тарифів, - ред.) протягом двох-п'яти місяців, напевно, можна почекати і виставити об'єкт на продаж в кінці року. Держава точно заробить більше", - упевнений він.

Як відомо, стимулююче регулювання (RАB-регулювання) – це механізм тарифоутворення на основі довгострокового регулювання тарифів (3,5 або 8 років). Цей метод спрямований на залучення інвестицій для будівництва та модернізацію нфраструктури мереж передачі енергоносіїв (електроенергії, теплової енергії тощо) і стимулювання ефективності витрат розподільних компаній (постачальників).

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Теги публікації: тарифи, приватизация, облэнерго, МЕРТ  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, Новини АТО, новости Украины, пенсионная реформа
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