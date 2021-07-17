ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новости Украины Коронавирус Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Lite Новости шоу-бизнеса Спецпроекты Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Личный опыт Уикенд Дети Мнения

RAB-тарифы будут способствовать успешной приватизации государственных облэнерго, - НКРЭКУ

Новина українською →
Киев, Суббота 17 июля 2021 14:34
RAB-тарифы будут способствовать успешной приватизации государственных облэнерго, - НКРЭКУ Фото: RAB-тарифы будут способствовать успешной приватизации государственных облэнерго (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: РБК-Украина

Новое стимулирующее регулирование для облэнерго (RAB-тариф) будет способствовать приватизации государственных пакетов акций облэнерго.

Об этом заявил член Национальной комиссии по регулированию энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) Руслан Кайдаш в рамках Украинского энергетического форума.

Руслан Кайдаш сообщил, что внедрение RAB-тарифа - позитивный сигнал для инвесторов, чтобы заинтересовать их приобрести государственные пакеты акций по достаточно высокой цене.

"При общении с Фондом госимущества они просили ускорить внедрение (RAB-тарифа) для того, чтобы как можно скорее провести приватизацию и выставить на аукционы государственные пакеты акций. Понятно, что выгоднее всего это делать когда уже установлено стимулирующее регулирование", - заявил член НКРЭКУ.

Кайдаш заявил, что этот этап уже достигнут, поэтому есть заинтересованность инвесторов в приватизации.

Отметим, что премьер-министр Денис Шмыгаль в рамках Украинского энергетического форума назвал внедрение RAB-тарифа стратегическим шагом страны к обновлению электросетей.

Напомним, ранее партнер аудиторской компании "большой четверки" Deloitte Артур Огаджанян отметил, что RAB-тариф делает сферу распределения электроэнергии выгодной облэнерго и потребителям.

Читайте РБК-Украина в Google News
энергетика облэнерго
NEWS
Сегодня седьмая годовщина катастрофы рейса MH17: что известно и на каком этапе суд
Сегодня седьмая годовщина катастрофы рейса MH17: что известно и на каком этапе суд
DAILY
Пустили под снос. Почему в Киеве активно уничтожают исторические здания
Олег Чернышкорреспондент РБК-Украина Пустили под снос. Почему в Киеве активно уничтожают исторические здания