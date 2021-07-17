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RAB-тарифи сприятимуть успішній приватизації державних обленерго, - НКРЕКП

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Київ, Субота 17 липня 2021 14:34
RAB-тарифи сприятимуть успішній приватизації державних обленерго, - НКРЕКП Фото: RAB-тарифи сприятимуть успішній приватизації державних обленерго (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: РБК-Україна

Нове стимулююче регулювання для обленерго (RAB-тариф) буде сприяти приватизації державних пакетів акцій обленерго.

Про це заявив член Національної комісії з регулювання енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП) Руслан Кайдаш в рамках Українського енергетичного форуму.

Руслан Кайдаш повідомив, що впровадження RAB-тарифу - позитивний сигнал для інвесторів, щоб зацікавити їх придбати державні пакети акцій за досить високою ціною.

"При спілкуванні з Фондом держмайна вони просили пришвидшити впровадження (RAB-тарифу) для того, щоб якомога швидше провести приватизацію і виставити на аукціони державні пакети акцій. Зрозуміло, що найвигідніше це робити коли вже встановлене стимулююче регулювання", - заявив член НКРЕКП.

Кайдаш заявив, що цього етапу вже досягнуто, тому є зацікавленість інвесторів в приватизації.

Зазначимо, що прем’єр-міністр Денис Шмигаль в рамках Українського енергетичного форуму назвав впровадження RAB-тарифу стратегічним кроком країни до оновлення електромереж.

Нагадаємо, раніше партнер аудиторської компанії "великої четвірки" Deloitte Артур Огаджанян зазначив, що RAB-тариф робить сферу розподілу електроенергії вигідною обленерго і споживачам.

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