RAB-тарифи сприятимуть успішній приватизації державних обленерго, - НКРЕКП

Про це заявив член Національної комісії з регулювання енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП) Руслан Кайдаш в рамках Українського енергетичного форуму.

Руслан Кайдаш повідомив, що впровадження RAB-тарифу - позитивний сигнал для інвесторів, щоб зацікавити їх придбати державні пакети акцій за досить високою ціною.

"При спілкуванні з Фондом держмайна вони просили пришвидшити впровадження (RAB-тарифу) для того, щоб якомога швидше провести приватизацію і виставити на аукціони державні пакети акцій. Зрозуміло, що найвигідніше це робити коли вже встановлене стимулююче регулювання", - заявив член НКРЕКП.

Кайдаш заявив, що цього етапу вже досягнуто, тому є зацікавленість інвесторів в приватизації.