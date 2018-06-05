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Интервью

При RAB-регулировании и регулятору, и обществу понятно на что идут деньги, - экс-посол США

НовостиЭнергетика    05.06.2018 - 14:49
Фото: Карлос Паскуаль (youtube.com IHS Markit)
Фото: Карлос Паскуаль (youtube.com IHS Markit)

Уровень эффективности вследствие применения RAB-регулирования зависит от регулятора

Уровень эффективности вследствие применения RAB-регулирования зависит от регулятора, который должен быть независимым и иметь полномочия назначать штрафы, если обязательства по инвестированию и обеспечению продуктивности не выполняются. Такое мнение высказал экс-посол США в Украине, старший вице-президент IHS Energy Карлос Паскуаль в интервью изданию LB.ua.

"RAB-тарифы стимулируют энергетические компании добиваться большей эффективности и направлять капитал на обеспечение более высокого качества услуг. Чтобы этот механизм был эффективным, очень важно, как именно он будет внедряться. Необходим независимый регулятор, который должен иметь полномочия назначать штрафы, если обязательства по инвестированию и обеспечению продуктивности не выполняются", - отметил Паскуаль.

По его словам, в рамках RAB-регулирования, облэнерго берут на себя обязательства разработать программы инвестирования, которые должны быть прозрачными и понятными, давать понимание того, когда и на что будут направлены средства в рамках программ модернизации.

"Облэнерго обязуются соблюдать определенные стандарты эффективности работы. В итоге RAB-регулирование выгодно для потребителя – повышается качество услуг; формируется механизм для прозрачности инвестирования – понятно и регулятору, и обществу, на что идут деньги. При этом RAB-регулирование дает возможность для инвестирования и привлечения коммерческого финансирования благодаря большей прозрачности потоков выручки, а также позволяет разрабатывать инвестпрограмму, которая приводит к оказанию более качественных услуг", - сообщил эксперт.

Как известно, Карлос Паскуаль – международный эксперт в отрасли энергетики. До 2006 года работал в Администрации президента США Билла Клинтона. Затем занимался вопросами энергетики и геополитики в Brookings Intstitution, а в 2014 году был послом США в Украине. Сейчас господин Паскуаль  работает в руководстве компании IHS Energy, подразделении IHS Markit (специализация компании – сбор данных, аналитика и консалтинг. Среди  клиентов компании – представители энергетического сектора, автомобилестроения, аэронавтики).

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Теги публикации: тарифы, энергетика  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, новости Украины, пенсионная реформа, ООС
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