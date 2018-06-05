При RAB-регулювання і регулятору, і суспільству зрозуміло на що йдуть гроші, - екс-посол США

Рівень ефективності внаслідок застосування RAB-регулювання залежить від регулятора

Рівень ефективності внаслідок застосування RAB-регулювання залежить від регулятора, який має бути незалежним і мати повноваження призначати штрафи, якщо зобов'язання по інвестуванню та забезпечення продуктивності не виконуються. Таку думку висловив екс-посол США в Україні, старший віце-президент IHS Energy Карлос Паскуаль в інтерв'ю виданню LB.ua.

"RAB-тарифи стимулюють енергетичні компанії домагатися більшої ефективності і направляти капітал на забезпечення більш високої якості послуг. Щоб цей механізм був ефективним, дуже важливо, як саме він буде впроваджуватися. Необхідний незалежний регулятор, який повинен мати повноваження призначати штрафи, якщо зобов'язання по інвестуванню та забезпечення продуктивності не виконуються", - зазначив Паскуаль.

За його словами, в рамках RAB-регулювання, обленерго беруть на себе зобов'язання розробити програми інвестування, які повинні бути прозорими і зрозумілими, давати розуміння того, коли і на що будуть спрямовані кошти в рамках програм модернізації.

"Обленерго зобов'язуються дотримуватися певних стандартів ефективності роботи. У підсумку RAB-регулювання вигідно для споживача – підвищується якість послуг; формується механізм для прозорості інвестування – зрозуміло і регулятору, і суспільству, на що йдуть гроші. При цьому RAB-регулювання дає можливість для інвестування і залучення комерційного фінансування завдяки більшій прозорості потоків виручки, а також дозволяє розробляти інвестпрограму, яка призводить до надання більш якісних послуг", - повідомив експерт.

Як відомо, Карлос Паскуаль – міжнародний експерт в галузі енергетики. До 2006 року працював в Адміністрації президента США Білла Клінтона. Потім займався питаннями енергетики та геополітики в Brookings Intstitution, а в 2014 році був послом США в Україні. Зараз пан Паскуаль працює в керівництві компанії IHS Energy, підрозділі IHS Markit (спеціалізація компанії – збір даних, аналітика та консалтинг. Серед клієнтів компанії – представники енергетичного сектора, автомобілебудування, аеронавтики).