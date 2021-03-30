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Пытки в тюрьме "Изоляция" в Донецке: двум боевикам заочно сообщили о подозрении

Автор: Андрей Василюк

Двум участникам незаконного вооруженного формирования РФ, так называемым "оперуполномоченным" подконтрольного РФ вооруженного формирования "МГБ ДНР", заочно сообщили о подозрении. С 2016 года боевики систематически незаконно лишали свободы гражданских лиц и удерживали их на территории бывшего завода "Изоляция" в оккупированном Донецке.

Об этом сообщает пресс-служба Офиса генпрокурора Украины.

Боевиков обвиняют в участии в не предусмотренных законом военизированных формированиях, нарушении законов и обычаев войны, совершенных по предварительному сговору группой лиц (ч. 1 ст. 260, ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 438 УК Украины).

"Досудебным расследованием установлено, что с 2016 года и по настоящее время так называемые оперуполномоченные подконтрольного РФ вооруженного формирования "МГБ ДНР" систематически незаконно лишали свободы гражданских лиц и удерживали их на территории бывшего завода "Изоляция" в оккупированном Донецке", - говорится в сообщении.

Отмечается, что подозреваемые применяли к гражданам физическое насилие и пытки, включая пытки электрическим током.

"Сейчас установлено почти 40 гражданских пострадавших лиц, которые содержались в подпольной тюрьме "Изоляция". В целом сообщено о подозрении 9 лицам, причастным к незаконному удержанию украинских мирных граждан и военных в подпольной тюрьме", - сообщили в Офисе генпрокурора.

Напомним, расследователи Bellingcat установили личности россиян, которые были причастны к пыткам в тюрьме "Изоляция". Бывший пленник боевиков Станислав Асеев сообщил, что это жители РФ Юрий Кривонос, Владимир Бутенко и Руслан Еремичев. Также он анонсировал, что скоро будет выложена информация об их лидере по прозвищу "Ленин".

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