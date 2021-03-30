Тортури в катівні "Ізоляція" в Донецьку: двом бойовикам заочно повідомили про підозру

Двом учасникам незаконного збройного формування РФ, так званим "оперуповноваженим" підконтрольного РФ збройного формування "МГБ ДНР", заочно повідомили про підозру. З 2016 року бойовики систематично незаконно позбавляли волі цивільних осіб та утримували їх на території колишнього заводу "Ізоляція" в окупованому Донецьку.
Про це повідомляє прес-служба Офісу генпрокурора України.
Бойовиків звинувачують участі у не передбачених законом воєнізованих формуваннях, порушенні законів та звичаїв війни, вчинених за попередньою змовою групою осіб (ч. 1 ст. 260, ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 438 КК України).
"Досудовим розслідуванням встановлено, що з 2016 року і по теперішній час так звані оперуповноважені підконтрольного РФ збройного формування "МГБ ДНР" систематично незаконно позбавляли волі цивільних осіб та утримували їх на території колишнього заводу "Ізоляція" в окупованому Донецьку", - йдеться в повідомленні.
Зазначається, що підозрювані застосовували до громадян фізичне насилля та тортури, зокрема катування електричним струмом.
"Наразі встановлено майже 40 цивільних постраждалих осіб, які утримувались у підпільній в’язниці "Ізоляція". Загалом повідомлено про підозру 9 особам, причетним до незаконного утримання українських цивільних громадян та військових у підпільній катівні", - повідомили в Офісі генпрокурора.
Нагадаємо, розслідувачі Bellingcat встановили особи росіян, які були причетні до тортур у в'язниці "Ізоляція". Колишній бранець бойовиків Станіслав Асєєв повідомив, що це мешканці РФ Юрій Кривонос, Володимир Бутенко та Руслан Єремічев. Також він анонсував, що незабаром буде викладена інформація про їхнього лідера на прізвисько "Ленін".