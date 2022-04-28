Пытки мирных жителей в Буче: следствие идентифицировало 10 российских военных

По ее словам, объявлены подозрения первым 10 военнослужащим 64-й отдельной мотострелковой бригады Сухопутных войск РФ:

младшему сержанту Вячеславу Лаврентьеву

рядовому Григорию Нарышкину

рядовому Василию Князеву

ефрейтору Семену Мальцеву

рядовому Сергею Пескареву

рядовому Альберту Раднаеву

ефрейтору Михаилу Кашину

ефрейтору Андрею Бизяеву

ефрейтору Дмитрию Сергиенко

сержанту Никите Акимову

По данным следствиям, во время оккупации Бучи они брали мирных жителей в заложники, держали их на коленях со связанными руками и заклеенными глазами, издевались и били.

"У людей выбивали информацию о расположении ВСУ и терробороны, некоторых вообще пытали беспричинно. Российские военнослужащие угрожали убийством и даже имитировали казнь своих пленников, стреляя в их направлении. Есть доказательства, что, конечно, и эти военнослужащие первой в мире армии мародеров грабили местное население, забирая личные вещи и "трофейную" бытовую технику", - добавила генпрокурор.