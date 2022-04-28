Тортури мирних жителів у Бучі: слідство ідентифікувало 10 російських військових

За її словами, оголошено підозри першим 10 військовослужбовцям 64-ї окремої мотострілецької бригади Сухопутних військ РФ:

молодшому сержанту В'ячеславу Лаврентьєву

рядовому Григорію Наришкіну

рядовому Василю Князєву

єфрейтору Семену Мальцеву

рядовому Сергію Пєскарьову

рядовому Альберту Раднаєву

єфрейтору Михайлу Кашину

єфрейтору Андрію Бізяєву

єфрейтору Дмитру Сергієнку

сержанту Микиті Акімову

За даними слідчих, під час окупації Бучі вони брали мирних жителів в заручники, тримали їх на колінах зі зв'язаними руками і заклеєними очима, знущалися і били.

"У людей вибивали інформацію про розташування ЗСУ і терроборони, деяких взагалі катували безпричинно. Російські військовослужбовці погрожували вбивством і навіть імітували страту своїх бранців, стріляючи в їхньому напрямку. Є докази, що, звичайно, і ці військовослужбовці першої в світі армії мародерів грабували місцеве населення, забираючи особисті речі і "трофейну" побутову техніку", - додала генпрокурор.