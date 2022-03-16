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Пытаются переломить ход боев. Жирнов о российских военных возле Киева

Фото: насколько близко российские военные подобрались к Киеву (Getty Images)
Автор: Ульяна Безпалько

Бои вокруг Киева продолжаются, речь идет именно о Ирпене, Буче, Гостомеле, Дымере, Иванкове и Барышевке. Враг ведет системные обстрелы, чтобы переломить ход боев, однако постоянные потери его деморализуют.

Об этом в интервью для РБК-Украина рассказал глава военной администрации столицы генерал-майора Вооруженных Сил Украины Николай Жирнов.

"Уже в течение недель оккупант не может подобраться ближе к столице. Мы его остановили. И по некоторым направлениям наши Вооруженные силы перешли к наступлению",- заявил Жирнов.

Как отметил Жирнов, сегодня же самыми угрожающими для Киева являются Житомирское, Вышгородское и Броварское направления.

"Там постоянно продолжаются бои. Противник пытается переломить ход боев, завоевать наступательную инициативу. Как следствие: захватить все основные магистрали на подступах и окружить Киев",- добавил Жирнов.

Однако в результате отпора со стороны украинских защитников, враг потерял наступательную инициативу, деморализован и нуждается в восстановлении, а также перегруппировке.

Касаемо вражеской военной колонны, которая двигалась в направлении Киева:

"На эту колонну было нанесено поражение и они перешли к обороне. Каждый день они несут потери от сил обороны и от тех сил, которые ночью их бьют. Поэтому они пытаются сделать перегруппировку, пополнить потери личного состава, отремонтировать технику и обеспечить логистику",- рассказал Жирнов.

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