Пытаются переломить ход боев. Жирнов о российских военных возле Киева

"Уже в течение недель оккупант не может подобраться ближе к столице. Мы его остановили. И по некоторым направлениям наши Вооруженные силы перешли к наступлению",- заявил Жирнов.

Как отметил Жирнов, сегодня же самыми угрожающими для Киева являются Житомирское, Вышгородское и Броварское направления.

"Там постоянно продолжаются бои. Противник пытается переломить ход боев, завоевать наступательную инициативу. Как следствие: захватить все основные магистрали на подступах и окружить Киев",- добавил Жирнов.

Однако в результате отпора со стороны украинских защитников, враг потерял наступательную инициативу, деморализован и нуждается в восстановлении, а также перегруппировке.

Касаемо вражеской военной колонны, которая двигалась в направлении Киева:

"На эту колонну было нанесено поражение и они перешли к обороне. Каждый день они несут потери от сил обороны и от тех сил, которые ночью их бьют. Поэтому они пытаются сделать перегруппировку, пополнить потери личного состава, отремонтировать технику и обеспечить логистику",- рассказал Жирнов.