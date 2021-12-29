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Пытался уехать с награбленным домой: на границе Украины задержали россиянина

Автор: Иванна Шовкун

На границе Украины задержали вора, который хотел уехать домой в Россию с награбленным. Пограничники передали мужчину правоохранителям.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу МВД.

Гражданина РФ задержали во вторник, 28 декабря, на пункте пропуска "Сеньковка" в Черниговской области. Он пытался уехать на родину с награбленными предметами.

Отмечают, что оперативники Госпогранслужбы заранее получили информацию о гражданине. Им сообщили, что его подозревают в совершении ограблений частных домов на территории Украины.

Мужчину 1979 года рождения задержали на выезде из страны. Пограничники немедленно вывели его из общего потока людей и провели углубленный осмотр. Среди вещей россиянина в свертке с влажными салфетками обнаружили изделия из серебра - серьги, кольца, браслеты и т.д.

Вора и найденное украденное имущество пограничники передали сотрудникам Нацполиции.

Фото: на границе Украины задержали вора (mvs.gov.ua)

Напмоним, контрразведка Службы безопасности Украины разоблачила масштабное хищение в одной из воинских частей Хмельницкой области. Там воровали запчасти и комплектующие к военной бронированной технике.

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