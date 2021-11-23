ru ua
Вт, 23 ноября News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2020 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн

Пытался продать секретные оборонные разработки: жителя Николаева подозревают в госизмене

Новина українською →
Киев, Вторник 23 ноября 2021 13:07
Пытался продать секретные оборонные разработки: жителя Николаева подозревают в госизмене Фото: в Украине пытались продать секретные оборонные разработки (facebook.com/pgo.gov.ua)
Автор: Анастасия Рокитна

Гражданину Украины сообщено о подозрении в государственной измене. Он пытался продать представителям иностранной страны секретную проектную документацию в сфере военного кораблестроения.

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на пресс-службу Офиса генпрокурора.

Правоохранители задокументировали получение им нескольких "авансов" за такие сведения. В ходе проведения спецоперации мужчину разоблачили во время передачи ему 250 тысяч долларов за секретные разработки отечественного оборонно-промышленного комплекса.

Во время обысков у него изъяли флешки со сведениями о секретных разработках и другие доказательства противоправной деятельности.

Сейчас решается вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения.

Читайте РБК-Украина в Google News
Николаев
NEWS
У Путина назвали "наилучшие гарантии безопасности" для Украины
У Путина назвали "наилучшие гарантии безопасности" для Украины
DAILY
Сбой в системе. Во сколько украинцам обходится бесплатное лечение "ковида"
Ульяна Безпалькокорреспондент РБК-Украина Сбой в системе. Во сколько украинцам обходится бесплатное лечение "ковида"