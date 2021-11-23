Пытался продать секретные оборонные разработки: жителя Николаева подозревают в госизмене
Фото: в Украине пытались продать секретные оборонные разработки (facebook.com/pgo.gov.ua)
Гражданину Украины сообщено о подозрении в государственной измене. Он пытался продать представителям иностранной страны секретную проектную документацию в сфере военного кораблестроения.
Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на пресс-службу Офиса генпрокурора.
Правоохранители задокументировали получение им нескольких "авансов" за такие сведения. В ходе проведения спецоперации мужчину разоблачили во время передачи ему 250 тысяч долларов за секретные разработки отечественного оборонно-промышленного комплекса.
Во время обысков у него изъяли флешки со сведениями о секретных разработках и другие доказательства противоправной деятельности.
Сейчас решается вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения.