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Намагався продати секретні оборонні розробки: мешканця Миколаєва підозрюють у держзраді

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Київ, Вівторок 23 листопада 2021 13:07
Намагався продати секретні оборонні розробки: мешканця Миколаєва підозрюють у держзраді Фото: в Україні намагались продати секретні оборонні розробки (facebook.com/pgo.gov.ua)
Автор: Анастасія Рокитна

Громадянину України повідомлено про підозру у державній зраді. Він намагався продати представникам іноземної країни секретну проектну документацію у сфері військового кораблебудування.

Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на прес-службу Офісу генпрокурора.

Правоохоронці задокументували одержання ним кількох "авансів" за такі відомості. У ході проведення спецоперації чоловіка викрили під час передачі йому 250 тисяч доларів за секретні розробки вітчизняного оборонно-промислового комплексу.

Під час обшуків у нього вилучили флешносій із відомостями про секретні розробки та інші докази протиправної діяльності.

Наразі вирішується питання щодо обрання підозрюваному запобіжного заходу.

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