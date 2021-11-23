Намагався продати секретні оборонні розробки: мешканця Миколаєва підозрюють у держзраді
Фото: в Україні намагались продати секретні оборонні розробки (facebook.com/pgo.gov.ua)
Громадянину України повідомлено про підозру у державній зраді. Він намагався продати представникам іноземної країни секретну проектну документацію у сфері військового кораблебудування.
Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на прес-службу Офісу генпрокурора.
Правоохоронці задокументували одержання ним кількох "авансів" за такі відомості. У ході проведення спецоперації чоловіка викрили під час передачі йому 250 тисяч доларів за секретні розробки вітчизняного оборонно-промислового комплексу.
Під час обшуків у нього вилучили флешносій із відомостями про секретні розробки та інші докази протиправної діяльності.
Наразі вирішується питання щодо обрання підозрюваному запобіжного заходу.