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Пытались завербовать офицера СБУ: правоохранители разоблачили двух сотрудников ФСБ

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Запорожская область, Четверг 19 августа 2021 10:58
Пытались завербовать офицера СБУ: правоохранители разоблачили двух сотрудников ФСБ фото: офицеры ФСБ пытались завербовать сотрудника украинской спецслужбы (фото ssu.gov.ua)
Автор: РБК-Украина

Служба безопасности Украины (СБУ) установила двух кадровых офицеров ФСБ РФ, которые пытались завербовать сотрудника СБУ. От информатора сотрудники спецслужбы РФ планировали получить секретные документы СБУ.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу СБУ.

По данным СБУ, сотрудники российской спецслужбы хотели получить информатора именно из числа сотрудников СБУ в Запорожской области.

"Это обусловлено тем, что, кроме секретных документов украинской спецслужбы, ФСБ интересовала также информация о Запорожской атомной электростанции", - говорится в сообщении.

Россияне решили завербовать офицера украинской спецслужбы из-за давления на его отца, который во время посещения России по личным делам был задержан сотрудниками ФСБ.

"Впрочем, несмотря на шантаж и угрозы, а также обещания денежного вознаграждения со стороны ФСБ, сотрудник украинской спецслужбы остался верен присяге и категорически отказался от сотрудничества со спецслужбой страны-агрессора", - сообщили в СБУ.

По данным СБУ, завербовать украинского офицера пытались кадровые офицеры ФСБ РФ Алексей Демченко и Дмитрий Картавцев.

Напомним, что Лисичанский городской суд Луганской области осудил агента ФСБ, который собирал данные об украинских разработках ракетных комплексов.

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ФСБ Служба безопасности Украины
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