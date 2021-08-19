Пытались завербовать офицера СБУ: правоохранители разоблачили двух сотрудников ФСБ
Служба безопасности Украины (СБУ) установила двух кадровых офицеров ФСБ РФ, которые пытались завербовать сотрудника СБУ. От информатора сотрудники спецслужбы РФ планировали получить секретные документы СБУ.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу СБУ.
По данным СБУ, сотрудники российской спецслужбы хотели получить информатора именно из числа сотрудников СБУ в Запорожской области.
"Это обусловлено тем, что, кроме секретных документов украинской спецслужбы, ФСБ интересовала также информация о Запорожской атомной электростанции", - говорится в сообщении.
Россияне решили завербовать офицера украинской спецслужбы из-за давления на его отца, который во время посещения России по личным делам был задержан сотрудниками ФСБ.
"Впрочем, несмотря на шантаж и угрозы, а также обещания денежного вознаграждения со стороны ФСБ, сотрудник украинской спецслужбы остался верен присяге и категорически отказался от сотрудничества со спецслужбой страны-агрессора", - сообщили в СБУ.
По данным СБУ, завербовать украинского офицера пытались кадровые офицеры ФСБ РФ Алексей Демченко и Дмитрий Картавцев.
Напомним, что Лисичанский городской суд Луганской области осудил агента ФСБ, который собирал данные об украинских разработках ракетных комплексов.