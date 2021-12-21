UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры

Пытались провезти российские товары из Беларуси в Украину: пограничники остановили контрабандистов

Автор: Иванна Шовкун

Украинские пограничники предотвратили попытку ввоза в страну контрабанды из Беларуси. Злоумышленники пытались провезти запрещенные товары, изготовленные в РФ.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу МВД.

Военнослужащие Волынского пограничного отряда совместно с работниками таможни остановили грузовик. Он перевозил груз "запасные части к автомобилям". Товар следовал из Беларуси на одно из предприятий.

Установлено, что в авто перевозили более 800 запчастей российского производства. Их стоимость достигает почти 400 тысяч гривен.

Во время проверки товаров пограничники обнаружили отсутствие у них информации о производителе. На самих же запчастях значилось, что они сделаны в России на ПАО "КАМАЗ".

Отмечают, что предприятие входит в перечень юридических лиц, в отношении которых, согласно решению СНБО, применяются санкции по полному запрету ввоза или транзита в Украину товаров.

Правоохранители вернули грузовик с товаром на территорию Беларуси.

Напмоним, на Прикарпатье СБУ заблокировала крупный канал контрабанды леса. С начала года злоумышленники переправили за границу леса и лесоматериалов на более 2 млн гривен.

Читайте РБК-Украина в Google News
Контрабанда