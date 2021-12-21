ru ua
Вт, 21 декабря News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2020 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

Пытались провезти российские товары из Беларуси в Украину: пограничники остановили контрабандистов

Новина українською →
Украина, Вторник 21 декабря 2021 14:02
Пытались провезти российские товары из Беларуси в Украину: пограничники остановили контрабандистов Фото: украинские пограничники остановили авто с контрабандным товаром (mvs.gov.ua)
Автор: Иванна Шовкун

Украинские пограничники предотвратили попытку ввоза в страну контрабанды из Беларуси. Злоумышленники пытались провезти запрещенные товары, изготовленные в РФ.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу МВД.

Военнослужащие Волынского пограничного отряда совместно с работниками таможни остановили грузовик. Он перевозил груз "запасные части к автомобилям". Товар следовал из Беларуси на одно из предприятий.

Установлено, что в авто перевозили более 800 запчастей российского производства. Их стоимость достигает почти 400 тысяч гривен.

Во время проверки товаров пограничники обнаружили отсутствие у них информации о производителе. На самих же запчастях значилось, что они сделаны в России на ПАО "КАМАЗ".

Отмечают, что предприятие входит в перечень юридических лиц, в отношении которых, согласно решению СНБО, применяются санкции по полному запрету ввоза или транзита в Украину товаров.

Правоохранители вернули грузовик с товаром на территорию Беларуси.

Напмоним, на Прикарпатье СБУ заблокировала крупный канал контрабанды леса. С начала года злоумышленники переправили за границу леса и лесоматериалов на более 2 млн гривен.

Читайте РБК-Украина в Google News
Контрабанда
NEWS
Коронавирус в Украине: за сутки заболели более 6 тысяч человек, умерли - 346
Коронавирус в Украине: за сутки заболели более 6 тысяч человек, умерли - 346
DAILY
Свалка на орбите. Чем грозит космический мусор и как с ним хотят бороться
Дмитрий Левицкийредактор ленты новостей Свалка на орбите. Чем грозит космический мусор и как с ним хотят бороться