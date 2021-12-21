Пытались провезти российские товары из Беларуси в Украину: пограничники остановили контрабандистов
Украинские пограничники предотвратили попытку ввоза в страну контрабанды из Беларуси. Злоумышленники пытались провезти запрещенные товары, изготовленные в РФ.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу МВД.
Военнослужащие Волынского пограничного отряда совместно с работниками таможни остановили грузовик. Он перевозил груз "запасные части к автомобилям". Товар следовал из Беларуси на одно из предприятий.
Установлено, что в авто перевозили более 800 запчастей российского производства. Их стоимость достигает почти 400 тысяч гривен.
Во время проверки товаров пограничники обнаружили отсутствие у них информации о производителе. На самих же запчастях значилось, что они сделаны в России на ПАО "КАМАЗ".
Отмечают, что предприятие входит в перечень юридических лиц, в отношении которых, согласно решению СНБО, применяются санкции по полному запрету ввоза или транзита в Украину товаров.
Правоохранители вернули грузовик с товаром на территорию Беларуси.
Напмоним, на Прикарпатье СБУ заблокировала крупный канал контрабанды леса. С начала года злоумышленники переправили за границу леса и лесоматериалов на более 2 млн гривен.