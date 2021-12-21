Намагалися провезти російські товари з Білорусі до України: прикордонники зупинили контрабандистів

Українські прикордонники запобігли спробі ввезення в країну контрабанди з Білорусі. Зловмисники намагалися провезти заборонені товари, виготовлені в РФ.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на прес-службу МВС .

Військовослужбовці Волинського прикордонного загону спільно з працівниками митниці зупинили вантажівку. Вона перевозила вантаж "запасні частини до автомобілів". Товар слідував з Білорусі на одне з підприємств.

Встановлено, що в авто перевозили понад 800 запчастин російського виробництва. Їхня вартість сягає майже 400 тисяч гривень.

Під час перевірки товарів прикордонники виявили відсутність інформації про виробника. На самих запчастинах значилося, що вони зроблені в Росії на ПАТ "КАМАЗ".

Зазначають, що підприємство входить до переліку юридичних осіб, щодо яких, згідно з рішенням РНБО, застосовуються санкції щодо повної заборони ввезення або транзиту в Україну товарів.

Правоохоронці повернули вантажівку з товаром на територію Білорусі.