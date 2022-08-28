Пытались дать взятку, чтобы попасть в Польшу. На границе задержали двух "студентов"

На границе с Польшей задержали двух псевдостудентов. Мужчины хотели уехать из Украины и пытались дать взятку.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Государственную пограничную службу в Telegram.
"Студенты" пытались выехать на легковом автомобиле за границу через пункт пропуска "Устилуг" Волынской области. 29-летний водитель и 28-летний пассажир предоставили пограничникам фейковые документы об обучении за рубежом.
Правоохранители отказали мужчинам, после чего они попытались дать взятку - по 500 долларов и евро. Пограничники задержали мошенников.
Фото: псевдостуденты на границе пытались дать взятку для выезда (t.me/DPSUkr)
Напомним, в Винницкой области задержали мужчину, который пытался на грузовом поезде выехать из Украины.
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