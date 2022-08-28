Намагалися дати хабар, щоб потрапити в Польщу. На кордоні затримали двох "студентів"

На кордонні з Польщею затримали двох псевдостудентів. Чоловіки хотіли виїхати з України та намагалися дати хабаря.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Державну прикордонну службу в Telegram.
"Студенти" намагалися виїхати на легковому автомобілі за кордон через пункт пропуску "Устилуг" Волинської області. 29-річний водій та 28-річний пасажир надали прикордонникам фейкові документи про навчання за кордоном.
Правоохоронці відмовили чоловікам, після чого вони спробували дати хабаря - по 500 доларів та євро. Прикордонники затримали шахраїв.
Фото: псевдостуденти на кордоні намагалися дати хабаря для виїзду (t.me/DPSUkr)
Нагадаємо, у Вінницькій області затримали чоловіка, який намагався у вантажному потязі виїхати з України.
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