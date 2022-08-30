ua ru
Вт, 30 августа News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Колонки Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

Пытали жителя Киевской области: СБУ идентифицировала троих российских военных

Новина українською →
Киевская область, Вторник 30 августа 2022 14:02
Пытали жителя Киевской области: СБУ идентифицировала троих российских военных Фото: Служба безопасности установила имена оккупантов, совершавших преступления в Киевской области (СБУ)
Автор: РБК-Украина

Службе безопасности удалось идентифицировать личности российских военных, которые во время оккупации части Киевской области занимались пытками мирных жителей.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на СБУ.

Речь идет о конкретном случае пыток жителя Киевской области, которому удалось вырваться из плена во время контрнаступления Вооруженных сил Украины.

По информации СБУ, к этому причастны трое военнослужащих 64-й отдельной мотострелковой бригады 35-й общевойсковой армии РФ:

  • Александр Борисов (07.03.1999 года);
  • Райан Мадяев (06.06.2002 г.р.);
  • Максим Сулайндзюга (25.08.1994 г.р.).

Они в составе оккупационной группировки активно участвовали в массовых убийствах и пытках гражданского населения Бучанского района в начале полномасштабного российского вторжения.

"Установлено, что злоумышленники похитили мужчину и несколько дней пытали его. К потерпевшему применяли насилие и психологическое давление. Когда мужчина вырывался из российского плена, захватчики открыли по нему огонь, в результате чего он получил огнестрельное ранение", - говорится в сообщении.

Этим трем военным объявлено о подозрении по ч. 1 ст. 438 (нарушение законов и обычаев войны) УКУ.

Сейчас СБУ устанавливает учредительные данные, местонахождение подозреваемых и принимает комплексные меры по привлечению их к ответственности за военное преступление.

Ранее мы писали, что СБУ продолжает устанавливать виновных в зверствах над жителями Киевской области. В частности, на днях идентифицировали командира группы спецотряда быстрого реагирования "Ахмат" Росгвардии.

Читайте РБК-Украина в Google News
Служба безопасности Украины Буча Киевская область
NEWS
ВСУ ликвидировали 450 оккупантов и вертолет: Генштаб назвал новые потери РФ
ВСУ ликвидировали 450 оккупантов и вертолет: Генштаб назвал новые потери РФ
DAILY
"Россияне живут в тотальном уродстве": киевский дизайнер о важности комфорта и эстетики на войне
Роман Чернышевкорреспондент "Россияне живут в тотальном уродстве": киевский дизайнер о важности комфорта и эстетики на войне