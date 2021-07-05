Пытали украинских военных. СБУ разоблачила главарей "батальона Восток"

Служба безопасности Украины (СБУ) разоблачила главарей "батальона Восток", которые пытали украинских военных. Правоохранители заочно сообщили боевикам о подозрении.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-центр СБУ.
"Разоблачено двух боевиков так называемой "ДНР"...Злоумышленники оказали вооруженное сопротивление силам АТО \ ООС и причастны к пыткам украинских военнослужащих",- говорится в сообщении.
По информации СБУ, двое жителей Донецкой области в 2014 году присоединились к незаконным вооруженным формированиям.
Так, находясь на "должностях" командиров подразделения так называемого "батальона Восток", они принимали активное участие в боях под поселками Пантелеймоновка и Бетманово.
Кроме того, по данным следствия, злоумышленники жестоко обращались с пленными, применяли к ним физическое и психологическое давление и не оказывали медицинскую помощь раненым.
Отмечено, что главари боевиков скрываются от украинских правоохранительных органов на территории ОРДЛО.
В результате чего, следователи СБУ заочно сообщили злоумышленникам о подозрениях по:
Сейчас продолжается досудебное расследование.