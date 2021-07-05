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Катували українських військових. СБУ викрила ватажків "батальйону Восток"

Автор: Марія Кучерявець

Служба безпеки України (СБУ) викрила ватажків "батальйону Восток", які катували українських військових. Правоохоронці заочно повідомили бойовикам про підозру.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-центр СБУ.

"Викрито двох бойовиків так званої "ДНР"...Зловмисники чинили збройний супротив силам АТО\ООС і причетні до катувань українських військовослужбовців", - йдеться у повідомленні.

За інформацією СБУ, двоє мешканців Донецької області у 2014 році приєдналися до незаконних збройних формувань.

Так, перебуваючи на "посадах" командирів підрозділу так званого "батальйону Восток", вони брали активну участь у боях під селищами Пантелеймонівка та Бетманове.

Крім того, за даними слідства, зловмисники жорстоко поводились із полоненими, застосовували до них фізичний і психологічний тиск і не надавали медичної допомоги пораненим.

Зазначено, що ватажки бойовиків переховуються від українських правоохоронних органів на території ОРДЛО.

В результаті чого, слідчі СБУ заочно повідомили зловмисникам про підозри за:

  • ч. 2 ст. 110 (посягання на територіальну цілісність і недоторканність України),
  • ч. 1 ст. 258-3 (участь у терористичній групі чи терористичній організації),
  • ч. 2 ст. 260 (участь у діяльності не передбачених законом воєнізованих або збройних формувань);
  • ч. 1 ст. 438 (порушення законів та звичаїв війни) ККУ.

Наразі триває досудове розслідування.

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Служба безпеки УкраїнибойовикиДНР