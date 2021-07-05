Катували українських військових. СБУ викрила ватажків "батальйону Восток"

"Викрито двох бойовиків так званої "ДНР"...Зловмисники чинили збройний супротив силам АТО\ООС і причетні до катувань українських військовослужбовців", - йдеться у повідомленні.

За інформацією СБУ, двоє мешканців Донецької області у 2014 році приєдналися до незаконних збройних формувань.

Так, перебуваючи на "посадах" командирів підрозділу так званого "батальйону Восток", вони брали активну участь у боях під селищами Пантелеймонівка та Бетманове.

Крім того, за даними слідства, зловмисники жорстоко поводились із полоненими, застосовували до них фізичний і психологічний тиск і не надавали медичної допомоги пораненим.

Зазначено, що ватажки бойовиків переховуються від українських правоохоронних органів на території ОРДЛО.

В результаті чого, слідчі СБУ заочно повідомили зловмисникам про підозри за:

ч. 2 ст. 110 (посягання на територіальну цілісність і недоторканність України),

ч. 1 ст. 258-3 (участь у терористичній групі чи терористичній організації),

ч. 2 ст. 260 (участь у діяльності не передбачених законом воєнізованих або збройних формувань);

ч. 1 ст. 438 (порушення законів та звичаїв війни) ККУ.

Наразі триває досудове розслідування.