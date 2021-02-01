Пытал гражданских: тюремщику "Изоляции" объявили подозрение

Жителю Бахмута (Донецкая область) сообщили о подозрении в похищении и пытках гражданских, а также их трудовой эксплуатации. Все преступления он совершал, находясь на должности конвоира и охранника тюрьмы "Изоляция".

Об этом сообщило Министерство внутренних дел Украины.

По информации полиции, 42-летний ранее не судимый мужчина вступил в ряды боевиков в начале 2016 года. Его назначили охранником тюрьмы "Изоляция", где в течение двух лет лишал свободы граждан, в частности, за проукраинскую позицию.

"Он и другие боевики держали пленников в нечеловеческих условиях в камерах, часами пытали электрическим током, применяли к ним физическое насилие и унижали. В тюрьму попадали как гражданские жители, так и военнослужащие сил АТО/ООС", - рассказали в МВД.

Среди пострадавших от действий подозреваемого мужчины, женщины и пожилые люди. Мужчине сообщили о подозрении сразу по четырем статьям Уголовного кодекса, сейчас продолжаются следственные действия для вынесения ему заочного приговора.

Напомним, на прошлой неделе в Офисе генпрокурора рассказали, что по делу о пытках в донецкой тюрьме "Изоляция" уже объявили подозрения пятерым фигурантам, а всего их около 50.

Кроме того, на прошлой неделе были опубликованы фото тюрьмы "Изоляция", в которой держат украинских пленных.