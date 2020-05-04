Пылевая буря и рекордный дождь: климатологи подвели итоги апреля в Киеве

Среднемесячная температура воздуха апреля в Киеве составила 9,9 градусов тепла, что на 1,2 градусов выше климатической нормы. Об этом сообщает Центральная геофизическая обсерватория.

Как отмечают климатологи, нынешний апрель останется в летописи погоды с пылевой бурей, которая наблюдалась 16 апреля и вызвала повышенный уровень загрязнения воздуха, а также дождевым рекордом 26 числа, когда впервые с 1891 года в столице выпало 26 мм осадков, что на 6 мм больше чем было в этот день в 1987 году.

Холоднее всего в Киеве было 1 апреля, когда минимальная температура под утро опустилась до 2,7 градусов мороза, а теплее всего - 30 апреля, когда максимальная температура после полудня поднялась до 24,1 градусе тепла.

По данным обсерватории, осадков выпало 36 мм, что составило 74% климатической нормы.

Напомним, дождь в Киеве в ночь на 26 апреля оказался рекордным по количеству осадков. В Киеве впервые с 1891 года выпало 26 мм осадков, что на 6 мм больше, чем это было в 1987 году.

По данным Укргидрометцентра, в мае 2020 года средняя месячная температура в Украине прогнозируется на уровне 15-18 градусов тепла (в горах 11-13 градусов тепла), что на 1,0-1,5 градусов выше средних многолетних значений.