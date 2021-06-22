Пылевая буря в Киеве: синоптики рассказали, когда ситуация улучшится

Причиной пылевой бури, которая накрыла Киев и часть Левобережной Украины, стало выдувание почвы в южных районах России и усиление скорости ветра. Пылевая буря не несет угрозы жизни и здоровью украинцев.

Об этом сообщила Государственная служба по чрезвычайным ситуациям в Telegram .

Как поясняют в ГСЧС, усиление скорости ветра до 20 метров в секунду в Киеве дополнительно повлекло выдувание с дорожного покрытия и улиц мелко дисперсной пыли, а повышение влажности способствует ухудшению видимости.

"Ситуация улучшится к середине ночи, однако остаточные явления перемещения пылевых частиц будут наблюдаться еще некоторое время", - отметили в службе.

Как писало РБК-Украина, на Левобережье пришел так называемый "Астраханский суховей". Именно из-за этого суховея столица оказалась под пылевой бурей.