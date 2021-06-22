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Пилова буря у Києві: синоптики розповіли, коли ситуація покращиться

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Київ, Вівторок 22 червня 2021 18:51
Пилова буря у Києві: синоптики розповіли, коли ситуація покращиться Фото: Київ накрила пилова буря (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Дмитро Левицький

Причиною пилової бурі, яка накрила Київ та частину Лівобережної України, стало видування грунту у південних районах Росії та посилення швидкості вітру. Пилова буря не несе загрози життю і здоров’ю українців.

Про це повідомила Державна служба з надзвичайних ситуацій в Telegram.

Як пояснюють в ДСНС, посилення швидкості вітру до 20 метрів на секунду в Києві додатково спричинило видування з дорожнього покриття і вулиць дрібно дисперсного пилу, а підвищення вологості сприяє погіршенню видимості.

"Ситуація покращиться до середини ночі, проте залишкові явища переміщення пилових частинок будуть спостерігатися ще деякий час", - зазначили у службі.

Як писало РБК-Україна, на Лівобережжя прийшов так званий "Астраханський суховій". Саме через цей суховій столиця опинилася під пиловою бурею.

Нагадаємо, підвищення концентрацій пилу у повітрі спостерігається у Дарницькому та Дніпровському районах Києва.

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