Пылевая буря в Киеве была первой за несколько десятилетий, - ГСЧС

Пылевая буря в Киеве, которая обрушилась на столицу 16 апреля, стала первой за последние несколько десятилетий. Об этом на брифинге заявил глава Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям Николай Чечеткин.

По его словам, пылевая буря - это не обычное явление для Киевского региона.

"Последняя такая буря была, по данным Гидрометцентра, несколько лет назад .. несколько десятков лет назад. И смесь пыли и остатки продуктов горения осели на полях и перемещались ... Это привело к тому, что у нас было загрязнение воздуха и загазованность. Все это идет из Житомирской области", - добавил Чечеткин.

Напомним, вчера на Киев обрушилась пылевая буря, которая привела к нескольким ДТП, а также обрушила конструкции Подольско-Воскресенского моста.

Кроме того, в Киевской аварийно-спасательной службе сообщили, что из-за бури были госпитализированы пять человек.

"Было всего пять вызовов. Людям на голову падали и деревья, и куски железа, и телевизионная антенна. Госпитализировали всех. Это было примерно с 14:00 до 16:00", - сообщили в службе.

Также сообщалось, что в столице упали две электроопоры.