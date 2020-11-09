Пылесосы Electrolux – гарант чистоты вашего дома

Легендарный шведский бренд бытовой техники Electrolux предлагает ценителям их продукции перейти на новый уровень уборки.

Пылесосы линейки безмешковых и аккумуляторных моделей получили инновационные технологии для увеличения эффективности и комфорта.

Многие не любят уборку потому что это длительный и трудоемкий процесс. Не в последнюю очередь, благодаря старому пылесосу, который нужно часто очищать, возиться со шнурами и тщательно по нескольку раз пылесосить одну и ту же зону.

Electrolux выпустил линейку устройств с новыми технологиями, решающими эти проблемы.

Безмешковый пылесос: больший комфорт и лучшая продуктивность

В нем установлен специальный циклонный фильтр. “Мусор попадает в своеобразную центрифугу и оседает на стенках контейнера, а после выключения пылесоса падает на дно, откуда удаляется одним нажатием кнопки”, – объяснили принцип действия в Electrolux.

Кроме этого, пылесос без мешка получил следующие преимущества:

работает одинаково мощно на протяжении всего цикла уборки;

в нем нет элементов, которые нужно часто заменять;

он намного лучше очищает воздух благодаря HEPA фильтрам.

Техника Electrolux также оснащена уникальными технологиями:

Allergy Plus для лучшего очищения воздуха от аллергенов;

SilentPerformer со специальной щеткой DustMagnet Silent, что обеспечивает более тихую работу без ущерба эффективности;

SuperCyclone – пылесосы Electrolux с этой технологией оснащаются цилиндром со скоростью разгона от 0 до 180 км/ч за несколько секунд. Кроме того, в них установлены контейнеры вместительностью 4 л и колеса со специальными бамперами, благодаря чему пылесос можно надежно установить для уборки неровных поверхностей, как, например, лестниц.

Аккумуляторные пылесосы: максимальный эффект с минимальными габаритами

Второй популярный тип - аккумуляторный пылесос. От предыдущего его отличает отсутствие проводов, шлангов и болтающегося сзади основного блока. Устройство внешне напоминает швабру с прикрепленным мешком для пыли.

К плюсам относятся:

малое место для хранения;

лучшая маневренность и скорость перемещения;

наличие дополнительного съемного модуля для очищения столешниц или дивана.

Инженеры Electrolux оснастили свою технику следующими технологиями:

насадка Bed Pro – ультрафиолетовая подсветка улучшает эффективность при очищении ткани;

BrushRollClean – позволяет с помощью одного нажатия на педаль очистить щетку от волос и волокон;

DustSpotter – оснащение насадки светодиодными лампами для того, чтобы обнаружить всю пыль и грязь в темных уголках помещений и под мебелью;

литиевая батарея TurboPower – обеспечивает 35 минут работы, быстро заряжается и легко поддается замене;

линейка пылесосов Erorapido оснащена технологией “2 в 1”, благодаря которой вы сможете отстегнуть специальный модуль и очистить не только труднодоступные места, но и даже салон автомобиля.

Компания Electrolux занимает ведущие позиции на рынке благодаря инновационному подходу к решению простых бытовых сложностей. Испытайте новую технику этого производителя и убедитесь во всех ее преимуществах на собственном опыте.