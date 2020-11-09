Пилососи Electrolux – гарант чистоти вашого будинку

Легендарний шведський бренд побутової техніки Electrolux пропонує шанувальникам їх продукції перейти на новий рівень прибирання.

Пилососи лінійки безмішкових і акумуляторних моделей отримали інноваційні технології для збільшення ефективності та комфорту.

Багато хто не любить прибирання через тривалий і трудомісткий процес. Не в останню чергу завдяки старому мішковому пилососу, який потрібно часто очищати, возитися зі шнурами та ретельно по кілька разів пилососити одну й ту ж зону.

Electrolux випустил лінійку пристроїв із новими технологіями для вирішення цих проблем.

Безмішковий пилосос: більший комфорт і краща продуктивність

У нього встановлений спеціальний циклонний фільтр. "Сміття потрапляє в своєрідну центрифугу та осідає на стінках контейнера, а після виключення пилососа падає на дно, звідки видаляється одним натисканням кнопки", – пояснили принцип дії у Electrolux.

Також пилосос без мішка має наступні переваги:

він працює однаково потужно протягом усього циклу прибирання;

у ньому немає елементів, які потрібно часто змінювати;

він набагато краще очищає повітря завдяки HEPA фільтрам.

Техніка Electrolux оснащена наступними унікальними технологіями:

Allergy Plus для кращого очищення повітря від алергенів;

SilentPerformer зі спеціальною щіткою DustMagnet Silent, що забезпечує більш тиху роботу без шкоди ефективності;

SuperCyclone – пилососи Electrolux з цією технологією оснащуються циліндром зі швидкістю розгону від 0 до 180 км/год за кілька секунд. Крім того, в них встановлені контейнери місткістю 4 л та колеса зі спеціальними бамперами, завдяки чому пилосос можна надійно встановити для прибирання нерівних поверхонь, як, наприклад, сходів.

Акумуляторні пилососи: максимальний ефект із мінімальними габаритами

Другий популярний вид, це акумуляторний пилосос. Від попереднього типу його відрізняє відсутність проводів, шлангів і основного блоку, який треба возити за собою. Цей пристрій зовні нагадує швабру з прикріпленим мішком для пилу.

До його плюсів відносяться:

мале місце для зберігання;

краща маневреність і швидкість переміщення;

наявність додаткового знімного модуля для очищення стільниць або дивана.

Інженери Electrolux оснастили свою техніку наступними технологіями:

насадка Bed Pro – ультрафіолетове підсвічування покращує ефективність при очищенні тканини;

BrushRollClean – дозволяє за допомогою одного натискання на педаль очистити щітку від волосся та волокон;

DustSpotter – оснащення насадки світлодіодними лампами для того, щоб виявити весь пил і бруд в темних куточках приміщень і під меблями;

літієва батарея TurboPower – забезпечує 35 хвилин роботи, швидко заряджається та легко піддається заміні;

лінійка пилососів Erorapido оснащена технологією "2 в 1", завдяки якій ви зможете відстебнути спеціальний модуль і очистити не тільки важкодоступні місця, але й навіть салон автомобіля.

Компанія Electrolux займає провідні позиції на ринку завдяки інноваційному підходу до вирішення простих побутових складнощів. Випробуйте нову техніку цього виробника та самі переконаєтеся у всіх її перевагах.