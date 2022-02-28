Пятый день войны России против Украины: как реагируют мировые рынки

Спрос на безопасные активы привел к росту спроса на облигации вместе с долларом и иеной, в то время как евро упал после того, как президент России Владимир Путин в воскресенье привел в состояние повышенной боевой готовности ядерные силы, на четвертый день крупнейшего нападения на европейское государство со времен Второй мировой войны.

Рост напряженности усилил опасения, что поставки нефти от второго по величине производителя в мире могут быть нарушены, в результате чего фьючерсы на нефть марки Brent выросли на 4,3%, до 102,14 доллара. Фьючерсы на нефть WTI выросли на 5,0%, до 96,17 доллара за баррель.

"Я говорю клиентам, что все, что мы знаем наверняка, это то, что цены на энергоносители будут выше", - сказал Джон Милрой, финансовый консультант Ord Minnett в Сиднее.

Рубль упал на 29,67% до рекордно низкого уровня 119,5 за доллар.

Золото выросло более чем на 1% примерно до 1909 долларов из-за спроса на самые безопасные активы. Евро упал на 1,1% до 1,11465 доллара.

Фьючерсы на американские акции показывают на падение на 2,35%, в то время как общеевропейские фьючерсы EURO STOXX 50 упали на 3,90%.