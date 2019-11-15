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П'яти співробітникам Міноборони обрали запобіжний захід у справі про закупівлю бронежилетів

Новини » Суспільство     15.11.2019 - 14:28
П'яти співробітникам Міноборони обрали запобіжний захід у справі про закупівлю бронежилетів
Ілюстративне фото (mil.gov.ua)

Трьох чиновників Міноборони взяли під варту, ще двох - під домашній арешт

Печерський районний суд Києва обрав запобіжний заходів п'яти посадовим особам Міністерства оборони справі про закупівлю бракованих бронежилетів. Про це повідомляє прес-служба Генеральної прокуратури України.

Як повідомили в ГПУ, трьом посадовцям Міноборони обрано запобіжний захід у вигляді утримання під вартою з визначенням розміру застави 76 млн гривень кожному, ще двом чиновникам - домашній арешт.

Чиновники Міноборони підозрюються в скоєнні злочину, передбаченого ч. 2 ст. 28 3 ч. ст. 426 (бездіяльність військової влади, вчинене групою осіб за попередньою змовою) Кримінального кодексу України, а саме на закупівлю 11 тисяч неякісних бронежилетів для Збройних сил України за завищеною ціною.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна писало, що у справі про закупівлю бракованих бронежилетів заарештували начальника Головного управління розвитку і супроводу матеріального забезпечення Збройних сил України Дмитра Марченка. Йому визначили суму застави в 76 млн гривень.

Також повідомлялося, що за даними експертизи, 70 відсотків бронежилетів, закуплених Міністерством оборони, є бракованими.

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