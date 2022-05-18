Из пяти пунктов. Генсек ООН представил план перехода мира на возобновляемые источники энергии

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш объявил о плане ускоренного перехода мира на возобновляемые источники энергии. По его словам, война в Украине стала для всего мира тревожным сигналом к отказу от ископаемого топлива.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN.
Гутерриш назвал полученные данные "удручающим свидетельством неспособности человечества справиться с климатическими потрясениями".
"Глобальная энергетическая система разрушена и все ближе подводит нас к климатической катастрофе. Ископаемое топливо - это тупик - экологический и экономический", - заявил он.
При этом Гутерриш назвал войну в Украине и ее немедленное влияние на цены на энергоносители еще одним тревожным звонок.
"Единственное устойчивое будущее - это будущее возобновляемых источников энергии. Мы должны положить конец загрязнению ископаемым топливом и ускорить переход к возобновляемым источникам энергии, прежде чем мы сожжем наш единственный дом", - заявилн он.
В своем плане Гутерриш предложил:
Отметим, сейчас страны ЕС обсуждают шестой пакет санкций против России, который включает в себя эмбарго на нефть. При этом европейские страны начали отказываться от российского газа.
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