З п'яти пунктів. Генсек ООН представив план переходу світу на відновлювані джерела енергії

Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерріш оголосив про план прискореного переходу світу на відновлювані джерела енергії. За його словами, війна в Україні стала для всього світу тривожним сигналом до відмови від викопного палива.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на CNN.
Гутерріш назвав отримані дані "гнітючим свідченням нездатності людства впоратися з кліматичними потрясіннями".
"Глобальна енергетична система зруйнована і все ближче підводить нас до кліматичної катастрофи. Викопне паливо - це глухий кут-екологічний і економічний", - заявив він.
При цьому Гутерріш назвав війну в Україні та її негайний вплив на ціни на енергоносії ще одним тривожним сигналом.
"Єдине стійке майбутнє-це майбутнє відновлюваних джерел енергії. Ми повинні покласти край забрудненню викопним паливом і прискорити перехід до відновлюваних джерел енергії, перш ніж ми спалимо наш єдиний будинок", - заявив він.
У своєму плані Гутерріш запропонував:
Зазначимо, зараз країни ЄС обговорюють шостий пакет санкцій проти Росії, який включає в себе ембарго на нафту. При цьому європейські країни почали відмовлятися від російського газу.
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