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З п'яти пунктів. Генсек ООН представив план переходу світу на відновлювані джерела енергії

Фото: генсек ООН Антоніу Гутерріш (Getty Images)
Автор: Валерія Поліщук

Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерріш оголосив про план прискореного переходу світу на відновлювані джерела енергії. За його словами, війна в Україні стала для всього світу тривожним сигналом до відмови від викопного палива.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на CNN.

Гутерріш назвав отримані дані "гнітючим свідченням нездатності людства впоратися з кліматичними потрясіннями".

"Глобальна енергетична система зруйнована і все ближче підводить нас до кліматичної катастрофи. Викопне паливо - це глухий кут-екологічний і економічний", - заявив він.

При цьому Гутерріш назвав війну в Україні та її негайний вплив на ціни на енергоносії ще одним тривожним сигналом.

"Єдине стійке майбутнє-це майбутнє відновлюваних джерел енергії. Ми повинні покласти край забрудненню викопним паливом і прискорити перехід до відновлюваних джерел енергії, перш ніж ми спалимо наш єдиний будинок", - заявив він.

У своєму плані Гутерріш запропонував:

  1. Розглядати технології відновлюваних джерел енергії, такі як акумуляторні батареї, як "найважливіші і вільно доступні глобальні суспільні блага". Він закликав до створення глобальної коаліції з акумуляторних батарей для прискорення інновацій та впровадження, яка буде управлятися урядами та об'єднає технологічні компанії, виробників та фінансистів.
  2. Забезпечити, розширити і диверсифікувати поставки найважливіших компонентів і сировини для технологій відновлюваної енергетики.
  3. Уряди повинні створити рамки і реформувати бюрократію, щоб зрівняти умови для відновлюваних джерел енергії.
  4. Уряди повинні перенести субсидії з викопних видів палива на захист бідних і найбільш вразливих людей і спільнот.
  5. Приватні та державні інвестиції в відновлювані джерела енергії повинні потроїтися і скласти не менше 4 трильйонів доларів на рік.

Зазначимо, зараз країни ЄС обговорюють шостий пакет санкцій проти Росії, який включає в себе ембарго на нафту. При цьому європейські країни почали відмовлятися від російського газу.

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