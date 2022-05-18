З п'яти пунктів. Генсек ООН представив план переходу світу на відновлювані джерела енергії

Гутерріш назвав отримані дані "гнітючим свідченням нездатності людства впоратися з кліматичними потрясіннями".

"Глобальна енергетична система зруйнована і все ближче підводить нас до кліматичної катастрофи. Викопне паливо - це глухий кут-екологічний і економічний", - заявив він.

При цьому Гутерріш назвав війну в Україні та її негайний вплив на ціни на енергоносії ще одним тривожним сигналом.

"Єдине стійке майбутнє-це майбутнє відновлюваних джерел енергії. Ми повинні покласти край забрудненню викопним паливом і прискорити перехід до відновлюваних джерел енергії, перш ніж ми спалимо наш єдиний будинок", - заявив він.

У своєму плані Гутерріш запропонував: