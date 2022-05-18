Из пяти пунктов. Генсек ООН представил план перехода мира на возобновляемые источники энергии

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш объявил о плане ускоренного перехода мира на возобновляемые источники энергии. По его словам, война в Украине стала для всего мира тревожным сигналом к отказу от ископаемого топлива.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN .

Гутерриш назвал полученные данные "удручающим свидетельством неспособности человечества справиться с климатическими потрясениями".

"Глобальная энергетическая система разрушена и все ближе подводит нас к климатической катастрофе. Ископаемое топливо - это тупик - экологический и экономический", - заявил он.

При этом Гутерриш назвал войну в Украине и ее немедленное влияние на цены на энергоносители еще одним тревожным звонок.

"Единственное устойчивое будущее - это будущее возобновляемых источников энергии. Мы должны положить конец загрязнению ископаемым топливом и ускорить переход к возобновляемым источникам энергии, прежде чем мы сожжем наш единственный дом", - заявилн он.

В своем плане Гутерриш предложил: