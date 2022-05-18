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Из пяти пунктов. Генсек ООН представил план перехода мира на возобновляемые источники энергии

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Вена, Среда 18 мая 2022 12:57
Из пяти пунктов. Генсек ООН представил план перехода мира на возобновляемые источники энергии Фото: генсек ООН Антониу Гутерриш (Getty Images)
Автор: Валерия Полищук

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш объявил о плане ускоренного перехода мира на возобновляемые источники энергии. По его словам, война в Украине стала для всего мира тревожным сигналом к отказу от ископаемого топлива.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN.

Гутерриш назвал полученные данные "удручающим свидетельством неспособности человечества справиться с климатическими потрясениями".

"Глобальная энергетическая система разрушена и все ближе подводит нас к климатической катастрофе. Ископаемое топливо - это тупик - экологический и экономический", - заявил он.

При этом Гутерриш назвал войну в Украине и ее немедленное влияние на цены на энергоносители еще одним тревожным звонок.

"Единственное устойчивое будущее - это будущее возобновляемых источников энергии. Мы должны положить конец загрязнению ископаемым топливом и ускорить переход к возобновляемым источникам энергии, прежде чем мы сожжем наш единственный дом", - заявилн он.

В своем плане Гутерриш предложил:

  1. Рассматривать технологии возобновляемых источников энергии, такие как аккумуляторные батареи, как "важнейшие и свободно доступные глобальные общественные блага". Он призвал к созданию глобальной коалиции по аккумуляторным батареям для ускорения инноваций и внедрения, которая будет управляться правительствами и объединит технологические компании, производителей и финансистов.
  2. Обеспечить, расширить и диверсифицировать поставки важнейших компонентов и сырья для технологий возобновляемой энергетики.
  3. Правительства должны создать рамки и реформировать бюрократию, чтобы уравнять условия для возобновляемых источников энергии.
  4. Правительства должны перенести субсидии с ископаемых видов топлива на защиту бедных и наиболее уязвимых людей и сообществ.
  5. Частные и государственные инвестиции в возобновляемые источники энергии должны утроиться и составить не менее 4 триллионов долларов в год.

Отметим, сейчас страны ЕС обсуждают шестой пакет санкций против России, который включает в себя эмбарго на нефть. При этом европейские страны начали отказываться от российского газа.

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