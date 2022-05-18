З п'яти пунктів. Генсек ООН представив план переходу світу на відновлювані джерела енергії
Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерріш оголосив про план прискореного переходу світу на відновлювані джерела енергії. За його словами, війна в Україні стала для всього світу тривожним сигналом до відмови від викопного палива.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на CNN.
Гутерріш назвав отримані дані "гнітючим свідченням нездатності людства впоратися з кліматичними потрясіннями".
"Глобальна енергетична система зруйнована і все ближче підводить нас до кліматичної катастрофи. Викопне паливо - це глухий кут-екологічний і економічний", - заявив він.
При цьому Гутерріш назвав війну в Україні та її негайний вплив на ціни на енергоносії ще одним тривожним сигналом.
"Єдине стійке майбутнє-це майбутнє відновлюваних джерел енергії. Ми повинні покласти край забрудненню викопним паливом і прискорити перехід до відновлюваних джерел енергії, перш ніж ми спалимо наш єдиний будинок", - заявив він.
У своєму плані Гутерріш запропонував:
- Розглядати технології відновлюваних джерел енергії, такі як акумуляторні батареї, як "найважливіші і вільно доступні глобальні суспільні блага". Він закликав до створення глобальної коаліції з акумуляторних батарей для прискорення інновацій та впровадження, яка буде управлятися урядами та об'єднає технологічні компанії, виробників та фінансистів.
- Забезпечити, розширити і диверсифікувати поставки найважливіших компонентів і сировини для технологій відновлюваної енергетики.
- Уряди повинні створити рамки і реформувати бюрократію, щоб зрівняти умови для відновлюваних джерел енергії.
- Уряди повинні перенести субсидії з викопних видів палива на захист бідних і найбільш вразливих людей і спільнот.
- Приватні та державні інвестиції в відновлювані джерела енергії повинні потроїтися і скласти не менше 4 трильйонів доларів на рік.
Зазначимо, зараз країни ЄС обговорюють шостий пакет санкцій проти Росії, який включає в себе ембарго на нафту. При цьому європейські країни почали відмовлятися від російського газу.
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